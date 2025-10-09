ABD’li yatırım fonu Turnspire Capital, Meklas Otomotiv’i satın aldı

EKONOMİ (BURSA) - ABD'li yatırım fonu Turnspire Capital Partners, Türkiye'deki ilk yatırımını Bursa'da yaptı. ABD’li fon, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden Meklas Otomotiv’i satın aldı. ABD’li fon, bu satın almayı Goodyear markalı hava körüklerinin küresel münhasır tedarikçisi olan portföy şirketi Infinity Engineered Products ile gerçekleştirdi. 1986 yılında kurulan Meklas Otomotiv, özellikle ticari araçlar için ürettiği hava yaylarıyla Avrupa'nın önde gelen yedek parça üreticileri arasında yer alıyordu. Bu stratejik satın alma, iki şirketin yeteneklerini birleştirerek küresel çapta büyük bir sinerji yaratmayı hedefliyor. Bu hamle ile Goodyear markasının hava yayı pazarında Avrupa ve diğer coğrafi pazarlara yeniden tanıtılması planlanıyor.

Infinity CEO'su Char Zawadzinski, “Meklas'ı Infinity ailesine katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Her iki şirketin ortak kaynakları ve yetenekleri sayesinde büyümemizi hızlandıracak, müşterilere daha iyi hizmet verecek ve yeni pazarlara açılacağız” dedi. Turnspire Capital ortağı ve Infinity Yönetim Kurulu Başkanı Abel S. Osorio ise anlaşmanın “dönüştürücü” nitelikte olduğunu vurguladı. Osorio, Meklas'ın satın alınmasının Infinity'ye anlamlı bir üretim kapasitesi kazandıracağını belirterek, Goodyear hava yaylarının EMEA bölgesine genişlemesinin önünün açıldığını ifade etti.