Abidin Usta Osmanlı Sofrası 6. şubesini açtı

ALİ ŞAHİN/BURSA

İlk olarak 1967 yılında hizmete giren Tuzpazarı Şubesi’nin ardından, İstanbul Yolu, Kestel, Parkur AVM ve Podyumpark ile hizmet lokasyonlarını genişleten, Abidin Usta Osmanlı Sofrası, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nde 6. şubesinin açılışını yaptı. 320 m2 taban alanda 250 kişi hizmet verme kapasitesine sahip olan ve 2 kattan oluşan yeni şubenin açılışında konuşan Abidin Usta Osmanlı Sofrası Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, “Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Şubemizi uzun ve titiz bir çalışmanın ardından Şubat ayı ortasında faaliyete aldık. Lezzetle birlikte sağlık odaklı bir yaklaşımla yemeklere önem veren bir marka olmanın sorumluluğu ile görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi. Örnek Yemek Sanayi olarak 300’ün üzerinde çalışanla 230 noktada 28 bin kişiye her gün yemek sunduklarını da hatırlatan Şakir Özen, “100’e ulaşan uzman ekibimizle Türk mutfağının enfes yemeklerini yıllardır aynı kalitede sunan Abidin Usta restoranlarına, bugün 6.’sını eklemenin gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın kurucusu Abidin Özen’in hikayesi ve hayat nasihatlerini vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, “Abidin Usta’nın hikayesi, 1958'de Kosova'dan göçle başlayan bir hayat mücadelesi ve gece gündüz demeden çalışma ile gayretin hikayesidir. Büyüklerimiz Abidin ve Kamil Özen’in bize bıraktıkları en önemli miras onurları ve isimleriydi. Bizler de onlardan sonra gelen kuşaklar olarak, bu değeri daha yukarılara çıkarmak için gayret ediyoruz” dedi.