Adel/Faber-Castell CEO'su Uçanlar: 2050 yılına kadar karbon net sıfır bir şirket olmayı hedefliyoruz

Adel Kalemcilik, 2023 yılında gerçekleştirdiği çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarını ve aynı yıla ait performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyan ikinci Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Raporda 2050 yılına dek atık miktarını yüzde 50 azaltmayı ve aynı oranda geri dönüşüm elde etmeyi hedeflediklerini belirten Adel Kalemcilik, bu hedeflerinin yanı sıra yine 2050 yılına kadar petrol türevli plastik kullanımını da tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan raporda karbon sıfır olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaşan Adel Kalemcilik, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Nitelikli Eğitim ve İklim Krizi başlıklarına sağladıkları katkıyı da ortaya koyuyor.

İlki geçtiğimiz yıl yayınlanan ve sektöründe bir ilk olan Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisinde, Adel Kalemcilik’in Kocaeli Çayırova’daki fabrikasında üretilen ağaç cidarlı kurşun kalemler, boya kalemleri ve diğer kırtasiye ürünlerine ilişkin üretim süreçleri de kapsamlı bir şekilde yer buluyor.

Adel/Faber-Castell CEO’su Oğuz Uçanlar, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, Adel Kalemcilik'in Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını kurum kültürünün temel bir parçası olarak benimsediklerini ifade etti. Ayrıca bu alandaki çalışmalarını da düzenli olarak artırmaya kararlı olduklarını belirtti.

Sürdürülebilirliği sadece bir hedef olarak değil, iş etiğinin ve kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Oğuz Uçanlar, Ar-Ge çalışmalarını, sürdürülebilir kalkınmayı ve yaratıcılığı temel alan bir vizyonla yürüttüklerini belirtti. Üniversitelerle kurdukları iş birlikleri ve tasarladıkları projeler sayesinde sürdürülebilir ürün portföyünü sürekli olarak geliştirdiklerini ifade eden Uçanlar, “Bu yıl başlatılan sürdürülebilir ambalaj çalışmalarımızla kâğıt ve plastik malzemelerin ayrı ayrı geri dönüştürülmesini sağladık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sayesinde ham plastik kullanımımızı ciddi oranda azalttık ve yaptığımız maliyet iyileştirme çalışmaları ile önemli bir tasarruf elde ettik” dedi. Teknolojik gelişmelerle yeniledikleri üretim tesisi ve Ar-Ge merkezlerindeki çalışmalardan da bahseden Uçanlar, patentli makineler geliştirip üretim kapasiteleriyle ilgili önemli adımlar attıklarını ve kırtasiye sektöründe yenilikçi bir konuma ulaştıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik Raporlarını bundan böyle yıllık olarak yayınlanmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz Uçanlar şu bilgileri verdi:

“55 yıllık deneyimimiz ve Faber-Castell ile sürdürdüğümüz başarılı ortaklığımızla Türkiye'de kırtasiye denince ilk akla gelen şirketiz. Gelecek nesillerin gelişimine, temel değerlerimiz olan “Kalite, Yenilikçilik, Başarma Tutkusu ve İyilik” ile katkı sağlıyoruz. Adel Kalemcilik olarak Anadolu Grubu’nun dünya genelinde birçok sektörde yürüttüğü operasyonlarının önemli bir bileşeniyiz. Yüksek üretim kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimiz ile Türkiye ve çevresindeki bölgelerde kırtasiye sektörünün önde gelen üreticilerinden biriyiz. Yarım asrı aşan tecrübemiz, etik değerlere olan bağlılığımız, kaliteli ve güvenilir ürün yelpazemiz ile sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz. 3.800’e yakın ürün çeşidimizle pazarlama ve satış faaliyetlerimize devam ediyoruz. Vizyonumuz; hayallerini şekillendirmek, renklendirmek, iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olmaktır. Üretim anlayışımızı ise “Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz” prensibiyle şekillendiriyoruz. Bu duyarlılığımızla her yıl ortalama 10 bin ürün güvenliği testi ve 30 bin ürün kalitesi testi gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla hem ülkemize hem de dünyaya değer katmayı sürdürüyoruz. 2023 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporumuzu, sürdürülebilirliğin temel prensipleri olan çevresel, sosyal ve yönetişim kriterleri çerçevesinde hazırladık ve kamuoyunun dikkatine sunduk.”

İyilik ve nitelikli eğitim için iş birlikleri yapıyoruz

Sosyal sorumluluk projeleri ve “nitelikli eğitim” amacına yönelik çalışmalar konusunda çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını anlatan Oğuz Uçanlar, şunları söyledi:

“Sosyal sorumluluk projelerimizi özümüzdeki iyilik değerinden beslenen ‘İyilik Ağacı’ platformumuzun çatısı altında hayata geçiriyoruz. Nitelikli Eğitim alanındaki projelerimizi, başta ihtiyaç sahibi ve mahrumiyet bölgelerindeki çocuklarımız olmak üzere, ülkemizdeki tüm çocukların daha kaliteli ve eşit şartlarda eğitime ulaşabilmesi hedefiyle geliştiriyoruz. Yaratıcı Çocuk Festivali ana sponsorluğunun yanı sıra, ülkemizin önde gelen müzeleriyle iş birlikleri yapıyoruz. Öğretmen Akademisi Vakfı ve Türk Eğitim Derneği başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu ile topluma fayda sağlayacak ve değer yaratacak çalışmalarımızı sürdürüyor; İyilik Ağacı’mızı büyütüyoruz. Yine İyilik Ağacı çatımız altında, ihtiyaç sahibi yüz binlerce çocuğumuzun eğitim ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 2023 yılında ulusça hepimizi yasa boğan depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek ve deprem bölgesine yardımlarımızı ulaştırabilmek adına Anadolu Grubu ile koordineli olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik.”

Ar-ge çalışmalarımızı, sürdürülebilir kalkınmayı ve yaratıcılığı temel alan bir vizyonla yürütüyoruz

Oğuz Uçanlar, Adel Kalemcilik olarak sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları çalışmaların detaylarını şöyle özetledi:

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan İklim Eylemi amacı doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele etmek için entegre stratejiler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik hedefleri ve Çevre, Enerji ve İklim Politikası doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan projeleri hayata geçirirken; su yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve döngüsel ekonomiye katkı sağlama gibi konulara da öncelik veriyoruz. Ağaç kaynaklı ürünlerimizi yalnızca endüstriyel kullanım amacıyla yetiştirilen FSC® (C130058) Sertifikası’na sahip ağaçlardan üretiyoruz. Net sıfır hedefimize ulaşmak amacıyla karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, Kocaeli Çayırova’da bulunan üretim tesisimizin bahçe sulamasında hazır ve temiz su kullanmak yerine yağmur sularından yararlanıyoruz. Fabrikamızda ortaya çıkan tüm üretim ve ofis atıklarını döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda geri dönüştürüyor, toplam Ar-Ge bütçemizin yüzde 20’sini ise çevresel projelere ayırıyoruz.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız kapsamındaki ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz hem ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor hem de yerel kaynakları kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye odaklanıyor.

Sürdürülebilir yönetişim uygulamaları alanında da önemli adımlar atıyor; enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile iş etiği politikalarına bağlı kalarak çalışanlarımızın ergonomik çalışma koşullarını sürekli olarak iyileştirmeye devam ediyoruz.”