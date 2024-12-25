  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Ünlü perakende devi iflas başvurusunda bulundu
Takip Et

Ünlü perakende devi iflas başvurusunda bulundu

Organizasyon çözümleri ve özel depolama alanlarıyla tanınan perakende zinciri The Container Store Group, Inc., ABD’nin Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü perakende devi iflas başvurusunda bulundu
Takip Et

The Container Store Group CEO’su ve Başkanı Satish Malhotra, yaptığı açıklamada, “The Container Store burada kalmaya devam edecek. Stratejimiz sağlam ve bu adımların işimizi güçlendireceğine inanıyoruz. Hem çalışanlarımızı koruyacağız hem de müşterilerimize üstün bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

230 milyon dolarlık borç yükü

Şirketin iflas başvurusunda bulunmasının temel sebepleri arasında 230 milyon dolarlık borç yükü ve sadece 11,8 milyon dolarlık nakit rezervi bulunması yer alıyor. Şirket, bu süreçte operasyonlarını desteklemek için 40 milyon dolarlık yeni bir finansman anlaşması yaptı.

Planlar iptal oldu

The Container Store, Ekim ayında Beyond isimli şirketle yaptığı 40 milyon dolarlık yatırım anlaşmasının iptal edilmesiyle büyük bir darbe aldı. Beyond, The Container Store’dan yüzde 40 hisse almayı planlıyordu, ancak finansman koşulları yerine getirilemediği için bu anlaşma gerçekleşmedi.

Artan rekabet, düşen konut talebi ve azalan tüketici harcamaları nedeniyle şirket ciddi gelir kaybı yaşadı. 28 Eylül’de sona eren ikinci çeyrekte satışlar yüzde 10,5 düşerek 196,6 milyon dolara geriledi. Aynı mağaza satışlarında ise yüzde 12,5 oranında düşüş yaşandı. Şirket, bu dönemde 16,1 milyon dolar net zarar bildirdi.

İsveç’teki Elfa işletmesini kapsamıyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre şirketin iflas başvurusu, İsveç’teki Elfa işletmesini kapsamıyor. Bu birim faaliyetlerine normal şekilde devam edeceğini duyurdu.

The Container Store’un iflas başvurusu, perakende sektöründeki zorlukların son örneği oldu. Yılbaşı öncesinde Party City ve Big Lots gibi markalar da mağazalarını kapatma planlarını duyurmuştu.

TİKA 10 uzman yardımcısı alacakTİKA 10 uzman yardımcısı alacakEkonomi
Yeni yılda emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte emeklilere yılbaşı ikramiyesi veren belediyeler...Yeni yılda emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte emeklilere yılbaşı ikramiyesi veren belediyeler...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 25 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı emekli zammı hesaplama tablosu...En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2025 yılı emekli zammı hesaplama tablosu...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Timus Siber Güvenlik Türkiye/Tikiç: Şirketlerde ağ güvenliği için rutin kontroller yapılmalı
Timus Siber Güvenlik Türkiye/Tikiç: Şirketlerde ağ güvenliği için rutin kontroller yapılmalı
Uçan taksiler üzerinde çalışan Lilium, bin kişiyi işten çıkartacak
Uçan taksiler üzerinde çalışan Lilium, bin kişiyi işten çıkartacak
ASELSAN'dan 58,6 milyon dolarlık imza
ASELSAN'dan 58,6 milyon dolarlık imza
Adel/Faber-Castell CEO'su Uçanlar: 2050 yılına kadar karbon net sıfır bir şirket olmayı hedefliyoruz
Adel/Faber-Castell CEO'su Uçanlar: 2050 yılına kadar karbon net sıfır bir şirket olmayı hedefliyoruz
ODAŞ People Gönüllüleri ile 2024’te toplumsal dayanışmaya 2 bin 709 gönüllü çalışma saati ayrıldı
ODAŞ People Gönüllüleri ile 2024’te toplumsal dayanışmaya 2 bin 709 gönüllü çalışma saati ayrıldı
Destek Patent’in Fikrine Sahip Çık projesi etkisini artırmaya devam ediyor
Destek Patent’in Fikrine Sahip Çık projesi etkisini artırmaya devam ediyor