Ünlü perakende devi iflas başvurusunda bulundu

The Container Store Group CEO’su ve Başkanı Satish Malhotra, yaptığı açıklamada, “The Container Store burada kalmaya devam edecek. Stratejimiz sağlam ve bu adımların işimizi güçlendireceğine inanıyoruz. Hem çalışanlarımızı koruyacağız hem de müşterilerimize üstün bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

230 milyon dolarlık borç yükü

Şirketin iflas başvurusunda bulunmasının temel sebepleri arasında 230 milyon dolarlık borç yükü ve sadece 11,8 milyon dolarlık nakit rezervi bulunması yer alıyor. Şirket, bu süreçte operasyonlarını desteklemek için 40 milyon dolarlık yeni bir finansman anlaşması yaptı.

Planlar iptal oldu

The Container Store, Ekim ayında Beyond isimli şirketle yaptığı 40 milyon dolarlık yatırım anlaşmasının iptal edilmesiyle büyük bir darbe aldı. Beyond, The Container Store’dan yüzde 40 hisse almayı planlıyordu, ancak finansman koşulları yerine getirilemediği için bu anlaşma gerçekleşmedi.

Artan rekabet, düşen konut talebi ve azalan tüketici harcamaları nedeniyle şirket ciddi gelir kaybı yaşadı. 28 Eylül’de sona eren ikinci çeyrekte satışlar yüzde 10,5 düşerek 196,6 milyon dolara geriledi. Aynı mağaza satışlarında ise yüzde 12,5 oranında düşüş yaşandı. Şirket, bu dönemde 16,1 milyon dolar net zarar bildirdi.

İsveç’teki Elfa işletmesini kapsamıyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre şirketin iflas başvurusu, İsveç’teki Elfa işletmesini kapsamıyor. Bu birim faaliyetlerine normal şekilde devam edeceğini duyurdu.

The Container Store’un iflas başvurusu, perakende sektöründeki zorlukların son örneği oldu. Yılbaşı öncesinde Party City ve Big Lots gibi markalar da mağazalarını kapatma planlarını duyurmuştu.