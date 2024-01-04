Ağaoğlu ÇekmeköyPark AVM’yi ECE Türkiye yönetecek

Ağaoğlu Şirketler Grubu ile ECE Marketplaces’in iştiraki ECE Türkiye arasında önemli bir işbirliğine imza atıldı. Bu iş birliğiyle Ağaoğlu ÇekmeköyPark karma projesi bünyesinde yer alan alışveriş merkezinin yönetimini üstlenen ECE Türkiye, projenin uzun dönemli yönetiminin yanı sıra konsept optimizasyonu ve kiralama operasyonlarını da yürütecek. Ağaoğlu ÇekmeköyPark AVM’nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde kapılarını açması planlanıyor.

7 milyar TL yatırım değeri ile hayata geçirilen karma kullanımlı projenin AVM bacağında 25 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 100'den fazla mağaza yer alacak. Alışveriş merkezi dışında 13 blokta yer alan 738 rezidanstan oluşan proje, modern yaşamın tüm gereksinimlerine uygun olarak tasarlandı. 15 dakikalık çekim alanında sayıları her geçen gün artan orta ve üst gelir grubuna mensup 600 bini aşkın nüfusun yaşadığı karma kullanımlı proje, otoyol ve metro bağlantıları ile kolayca ulaşılabilir bir lokasyonda yer alıyor. Alışveriş merkezinin 555 araçlık bir otoparkı da bulunuyor.

“ECE Türkiye’nin profesyonelliğine ve performansına güveniyoruz”

Proje hakkında bilgi veren Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Ağaoğlu ÇekmeköyPark karma kullanımlı projemizin konut kısmında yaşam hali hazırda başladı. İnşaatı devam eden AVM’mizin de açılmasıyla projemiz, konut sayısının yüksek olduğu bir yerleşim alanı olan Çekmeköy’de barındırdığı fonksiyonlar ve konseptiyle rakipleri arasından sıyrılacaktır. AVM’mizin kiralamasını ve uzun dönemli yönetimini, yenilikçi yaklaşımlarına, profesyonelliklerine, performanslarına ve sektörel tecrübelerine güvendiğimiz ECE Türkiye’ye emanet ediyoruz. İş birliğimizin her iki grup için de hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki dönemde yeni projelere birlikte imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Geniş kapsamlı stratejik iş birliğimizin ilk adımı”

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ise şunları söyledi: “Son yıllarda İstanbul’un yükselen değerlerinden biri olarak öne çıkan Çekmeköy’de faaliyete geçecek Ağaoğlu ÇekmeköyPark AVM’nin şehre yeni bir soluk getireceğine, deneyimi ön plana çıkararak Anadolu yakasında yaşam tarzlarını şekillendirecek önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. ECE Türkiye ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasındaki daha geniş kapsamlı stratejik iş birliğinin ilk adımı olarak nitelendirdiğimiz bu operasyonumuzla birlikte 12 alışveriş merkezinde yaklaşık 600 bin metrekare kiralanabilir alanı yönetiyor hale geleceğiz. Bütüncül bakış açımız ve tecrübemizle bu önemli projeye katma değer yaratacağımıza inancımız tam.”