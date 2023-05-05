Ağaoğlu Holding, artık enerjide büyüyecek

Merve YİĞİTCAN

Gayrimenkul geliştirmede Türkiye’deki önemli oyunculardan Ağaoğlu Holding, önümüzdeki dönemde büyümeyi enerji sektöründen sağlayacak. Tatlıpınar Elektrik Üretim AŞ’yi halka arz etmek için SPK’ya başvuran holding, varlıkları içinde gayrimenkul ve enerjinin payını 5 yıl sonunda eşitleyecek.

Ağaoğlu Holding CEO’su Burak Kutluğ, grubun yeni dönemde yapacağı enerji yatırımları, halka arz planları ve stratejilerini düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı. Ağaoğlu’nun gayrimenkulde Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri olduğunu ve sektörde jenerik marka haline geldiklerini söyleyen Kutluğ, ancak sadece bir gayrimenkul şirketi olmadıklarını, 2007 yılında Türkiye’de ilk rüzgar enerjisi lisanslarını alan şirketlerden biri olduklarını vurguladı. Son 5 senede enerjinin holdingde stratejik hale geldiğini kaydeden Kutluğ, 3 yıl önce grup altında ‘Ağaoğlu Sürdürülebilirlik’ adlı yeni bir yapı oluşturduklarını ve enerji tarafında büyümeye odaklandıklarını ifade etti.

“5 yılda 1000 megavata ulaşacağız”

Enerji grubu çatısı altında 4 şirketin yer aldığını aktaran Kutluğ, “2022 sonu itibarıyla 364 megavata ulaştık. Hedefimiz 3 yılda 500 megavata, 5 yılda da 1000 megavata ulaşmak” dedi. Enerjide portföyün büyük kısmının GES ve RES’lerden oluştuğunu, aynı zamanda Düzce’de katı atık üreten 12 megavatlık ‘test niteliğinde’ bir santrale sahip olduklarını belirten Kutluğ, “Hidroelektrik santrallerin bazı çevresel zararlarının olduğu bir gerçek. Şu an dünyada bir karbon ticareti var. GES ve RES’lere verilen fiyatla HES’e verilen farklı. HES’ler sınıfl andırma olarak biraz aşağıda kaldı. Gelecekte dünya güneş, rüzgar ve katı atıktan enerjiye odaklanacak” diye konuştu.

Grubun bünyesinde yıl sonunda tamamlanacak yatırımlarla birlikte 228 MW kapasiteli RES ve GES’ten oluşan ve hibrit santral olarak adlandırılan Tatlıpınar Enerji’nin yanı sıra Yalova Çınarcık’ta 45 MW kurulu gücünde Manastır Esenköy RES, Gemlik’te 54 MW kurulu gücünde Kürekdağı RES, Amasya’da 24,55 MW kurulu gücünde Umutlu HES’in yanı sıra Düzce’de 12,5 MW kurulu güce sahip biyokütle santrali de yer alıyor.

2-2,5 milyar TL’lik yatırım geliyor

Ağaoğlu’nun geliştirdiği ancak daha sonra Doğan Holding’e sattığı Şah RES’le ilgili de konuşan Kutluğ, “O dönem gayrimenkulde proje kaynağı yaratmak için 2012’de Doğan Holding’e bazı yatırımlar satıldı. Galata Wind’in ilk şirketleri bizim yani. Ekibimiz Türkiye’nin en tecrübeli rüzgar geliştiricisi” dedi.

Kutluğ geliştirip sattıkları santrallerle beraber şu ana kadar 640 megavat enerji yatırımı yaptıklarını, üretimde 2 milyar kilovat/saat katkıları olduğunu, bunun sonucu olarak 6,2 milyon karbon salımını azaltmaya katkı sağladıklarını dile getirdi. Bu zamana kadar enerji alanında yaptıkları yatırımın 550 milyon doları bulduğunu kaydeden Kutluğ, 1 yıllık süreçte 2-2,5 milyar TL’lik genişleme yatırımı yapacakları bilgisini verdi.

Tatlıpınar Enerji halka arz edilecek

Kutluğ’un verdiği bilgiye göre, şirket Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ’nin halka arzı için SPK’ya başvurdu. Halka açıklığın ve hisse değeri yaratmanın bu dönemde çok temel konu olduğunu vurgulayan Kutluğ, “Halka açılmanın etkilerini çok net biliyoruz. Dolayısıyla bu açılmayı, konjonktürel olmayacak şekilde hisse değeri yaratmak için yapıyoruz. Biz borsa oyuncusu değiliz, kurumsallaşma adımı atıyoruz. SPK’ya tabi bir şirket olma yolundayız. Hisse değeri olmayanın bu düzende bir değeri olmuyor maalesef. Bu nedenle mücevher kutumuzdaki elmasla halka açılmaya girdik. Şu an Avrupa 1 trilyon Euro, ABD de 1 trilyon dolar green tech yatırımlarına ayırdı. 2024 sonrasında Türkiye’ye ciddi kaynak geleceğini düşünüyorum. Bazı yatırımcılar halka açık olmayanlara yatırım yapmıyorlar. Biz şirketimizi sürdürülebilirlik endeksine sokmak istiyoruz ileride. Şirketimiz yenilenebilir enerji hariç başka hiçbir enerjiye girmeyecek” ifadelerini kullandı.

Yatırımların büyük çoğunluğu konut dışına

TARIMDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR GELİYOR

Konutta kendi arsalarında yeni projeler geliştirebileceklerini kaydeden Kutluğ, “Ancak yatırım yapacağımız konuların büyük çoğunluğu konut dışı” dedi. Tar ımla ilgilendiklerini aktaran Kutluğ, yakında önemli yatırımlar açıklayacaklarını dile getirdi.

GAYRİMENKULÜN PAYI %50’YE İNECEK

Holding’in varlık büyüklüğünün yüzde 30-35’ini enerji, yüzde 65’ini de gayrimenkulün oluşturduğu bilgisini veren Kutluğ, “Enerjideki büyümeyi göz önüne alırsak 5 sene sonunda her iki sektör muhtemelen yüzde 50-50 olacak” şeklinde konuştu.

ŞARJ İSTASYONLARIYLA İLGİLENİYORUZ

Şarj istasyonlarıyla da ilgilendiklerini belirten Kutluğ, “Gayrimenkul tarafımızla şarj istasyonlarına bakma hedefi miz var. Çünkü o işin bir kısmında da gayrimenkul geliştirme var, sadece teknoloji gibi görünse de. Burada pozisyon alacağız” diye konuştu.