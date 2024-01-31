Agrotech, girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi kuruyor

Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech; tarım, bilişim, turizm ve enerji sektörlerinde yeni yatırımları hayata geçirmek amacıyla girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketinin kurulması için ilk adımı attı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 500 milyon TL sermayeye sahip olacak şirkette Agrotech’in ortaklık payı yüzde 15, geri kalan yüzde 85’lik pay ise Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin’e ait olacak. Bugün, kapalı sera da dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimini gerçekleştiren Agrotech, bu adımla faaliyet alanını genişleterek, hizmet kapsamını çok daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

“Büyüme ve ihracat hedeflerimizi destekleyecek”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, “Bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak, yola çıktığımız günden bu yana en iyi hizmeti, en hızlı şekilde sunmayı amaçladık. Tarım sektöründe bugüne kadar hayata geçirdiğimiz iş birliklerini, yatırımları ve satın alma kararlarını Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’yla bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ana faaliyet alanımız tarım sektöründeki yatırım kararlarımız için bir destek niteliğinde olan bu yeni adımla hem ülkemizde katma değerli üretimi artırmayı hem de ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Agrotech olarak her zaman tarımsal üretimin birçok bileşenden oluştuğunu vurguladık. Bu kararımız da hedeflediğimiz 10 kat büyüklüğe ulaşmak ve yüksek büyüme potansiyelimizi gerçekleştirmek adına bize yeni sermaye sağlayacak önemli bir dönemin başlangıcı olacak.” dedi.