Agrotech, Yıldız Pazar’da işlem görecek

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ’nin payları 23 Kasım tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 1.200.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/11/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 5,21 TL/pay baz fiyat, ‘AGROT.E’ kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."