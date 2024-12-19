Ahlatçı Doğalgaz 500 milyon TL'lik hisse geri alım programı başlatıyor

Ahlatçı Doğalgaz tarafından KAP'a yapılan açıklamada şirket yönetim kurulunun AHGAZ hisselerinde hisse geri alım programı için SPK'ya onay başvurusunda bulunulmasına karar verildiğini açıkladı. Ahlatçı Doğalgaz tarafından yapılan açıklamada hisse geri alım programının en fazla 25 milyon adede kadar olmasına ve toplamda geri alım tutarının da 500 milyon TL'ye kadar yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Azami geri alım süreci için şirket yönetim kurulu için belirlenen süre ise 6 ay olarak açıklandı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 19.12.2024 (bugün) tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" (Tebliğ) hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı, 27.01.2016 tarih ve 3/77 sayılı, 09.03.2023 tarih ve 13/314 sayılı ilke kararları gereğince Şirketimiz tarafından pay geri alımı yapılmasına ilişkin söz konusu Tebliğin 5. maddesinin 6. fıkrası gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı alınmak üzere başvuruda bulunulmasına,



Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni sonrasında;



1. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,



2. Geri alım için ayrılacak fonun en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine, söz konusu fonun Şirketimiz özkaynaklarından karşılanmasına,

3. Şirket paylarının geri alımının yapılabilmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine,

4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,

5. Pay geri alım programı için azami sürenin 6 ay olarak belirlenmesine ve Kurul onayı sonrası gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin yönetim kurulu tarihinden itibaren başlamasına,

6. Şirketimiz tarafından geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin Tebliğ'in 19. maddesi esaslarına uygun işlem yapılmasına,

7. Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in 12/(6)'ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,

8. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir."