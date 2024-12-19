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Generali Sigorta'nın hisse devri tamamlandı

Generali, Generali Sigorta'nın yüzde 99,99 hissesini Kiler Holding, Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Arex Yatırım Holding ve Arex Sigorta'ya devrederek satış işlemini tamamladı.

Haber Merkezi
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Generali Sigorta'nın hisse devri tamamlandı
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Generali, Generali Sigorta'nın Türkiye'deki operasyonlarının şatışını tamamladı.

Hisse devri sözleşmeşis 17 Eylül 2024 yapılan satışla, Generali Sigorta A.Ş.'nin yüzde 99,99 hissesinin Kiler Holding, Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Arex Yatırım Holding ve Arex Sigorta'ya satışını tamamladığını açıklandı.

İlgili hisse devir işlemi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Rekabet Kurumu (RK) onay süreçlerinin ardından hisse devrinin tamamlandığı duyuruldu.

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