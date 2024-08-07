Airbnb hisselerinde yılın ikinci çeyreğinde rekor düşüş

Airbnb Inc. hisseleri, ABD'li tatilcilerden gelen talebin yavaşlamasının ardından rekor bir günlük düşüş yaşadı. Rezervasyonlar ikinci çeyrekte yüzde 8,7 artarak 125,1 milyona çıktı ancak analistlerin tahminlerinin çok altında kaldı.

Bloomberg HT'nin derlediği bilgilere göre Airbnb hisseleri Çarşamba günü New York'ta açılışın ardından yüzde 14,7 düştü ve bu oran şirketin 2020'de halka açılmasından bu yana en büyük günlük düşüş oldu.

LSEG verilerine göre, San Francisco merkezli Airbnb'nin hisse başına 0,86 dolarlık kârı, analistlerin 0,92 dolarlık beklentisinin altında gerçekleşti. Şirketin ikinci çeyrek geliri ise tahminleri aşarak yüzde 11 arttı ve 2,75 milyar dolara çıktı.

Öte yandan şirketin tahmini, 2020'den bu yana en yavaş büyüme hızını gösterdi. Airbnb yayımladığı raporda, "küresel olarak daha kısa rezervasyon süreleri ve ABD'li misafirlerden gelen talebin yavaşladığına dair bazı işaretler" gördüğünü kaydetti. Şirket ayrıca, Latin Amerika ve Asya Pasifik'in en hızlı büyüyen bölgeler olmaya devam ettiğini belirtti. Paylaşımlı evler ve tatil kiralamaları konusunda uzmanlaşmış olan Airbnb, ikinci çeyrekte Kuzey Amerika'da rezervasyon yapılan gecelerde hafif bir büyüme ivmesi gördü.

Brad Erickson liderliğindeki RBC Capital Markets analistleri, şirketin bilançosunu hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.