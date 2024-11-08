AJet, Çukurova Havalimanı’na indirimli uçuşlar başlattı
AJet Hava Yolları, Çukurova Uluslararası Havalimanı’na indirimli uçuş başlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı uçuşlarda biletler tek yön 499 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı varışlı biletler de yine kampanya kapsamında, 499 liradan satışa sunuldu.
AJet Hava Yolları, Çukurova Uluslararası Havalimanı’na indirimli uçuş başlattı.
İndirimli biletler 8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak
Kampanya’dan yararlanmak isteyen yolcular 8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulan toplam 20 bin indirimli bilet ile 20 Kasım-15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil sadece 499 liradan satışa sunulan ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com ve AJET MOBİL uygulamasından alınabilecek.
Biletleme Tarihleri: 8 –10 Kasım 2024
Uçuş Tarihleri: 20 Kasım 2024 –15 Ocak 2025