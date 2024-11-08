AJet, Çukurova Havalimanı’na indirimli uçuşlar başlattı

AJet Hava Yolları, Çukurova Uluslararası Havalimanı’na indirimli uçuş başlattı.

İndirimli biletler 8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak

Kampanya’dan yararlanmak isteyen yolcular 8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulan toplam 20 bin indirimli bilet ile 20 Kasım-15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil sadece 499 liradan satışa sunulan ‘basic’ biletler yalnızca AJet.com ve AJET MOBİL uygulamasından alınabilecek.

Biletleme Tarihleri: 8 –10 Kasım 2024

Uçuş Tarihleri: 20 Kasım 2024 –15 Ocak 2025