AJet'ten 19 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
AJet Havayolları, yaz sezonunda yurt dışına seyahat edecek. Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
AJet’in yurt dışı kampanyası, Roma’dan Londra’ya, Berlin’den Paris’e, Saraybosna’dan Bakü ve Tiflis’e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.
Kampanya ile; 18 – 19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
27.500 indirimli bilet satışta
Yolcularına erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 19 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla 27.500 indirimli bileti satışa çıkardı.
Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.