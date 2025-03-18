  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet'ten 19 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
Takip Et

AJet'ten 19 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

AJet Havayolları, yaz sezonunda yurt dışına seyahat edecek. Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet'ten 19 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
Takip Et

AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet’in yurt dışı kampanyası, Roma’dan Londra’ya, Berlin’den Paris’e, Saraybosna’dan Bakü ve Tiflis’e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya ile; 18 – 19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

27.500 indirimli bilet satışta

Yolcularına erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 19 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla 27.500 indirimli bileti satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Mart ayında temettü ödeyecek şirketler belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?Mart ayında temettü ödeyecek şirketler belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?Ekonomi
Her AVM'de mağazası vardı: Tekstil devi iflasını ilan ettiHer AVM'de mağazası vardı: Tekstil devi iflasını ilan ettiŞirket Haberleri
100 bin TL ve 200 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL? İşte en düşük oranlar...100 bin TL ve 200 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL? İşte en düşük oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Ed-Van, yurt dışında fuarlarla büyüyor
Ed-Van, yurt dışında fuarlarla büyüyor
Kallimanis, Food Expo 2025'te yenilikçi ürünleri ile beğeni topladı
Kallimanis, Food Expo 2025'te yenilikçi ürünleri ile beğeni topladı
BYD hisseleri rekor seviyeyi gördü
BYD hisseleri rekor seviyeyi gördü
Matrix ve Joker gibi ünlü filmlerin yapımcısından iflas başvurusu
Matrix ve Joker gibi ünlü filmlerin yapımcısından iflas başvurusu
Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan Bingöl Balı’nın ilk dolumu gerçekleşti
Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan Bingöl Balı’nın ilk dolumu gerçekleşti
Havacılık eğitim fuarı “IFTE 2025” İstanbul’da yapılacak
Havacılık eğitim fuarı “IFTE 2025” İstanbul’da yapılacak