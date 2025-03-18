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Her AVM'de mağazası vardı: Tekstil devi iflasını ilan etti

Türkiye’nin önde gelen kadın giyim markalarından MyGlobe, biriken borçları nedeniyle konkordato ilan etti. Hemen hemen her AVM’de şubesi bulunan şirketin mali darboğaza girmesi, sektörde büyük yankı uyandırdı. Peki, Batik markasını bünyesine katan MyGlobe nasıl bu duruma geldi?

Haber Merkezi
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Her AVM'de mağazası vardı: Tekstil devi iflasını ilan etti
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Türkiye’de son dönemde konkordato ve iflas haberleri peş peşe gelirken, MyGlobe da ekonomik darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etti. Şirketin sahibi Mehmet Yılmaz’ın bireysel konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Batik’i satın aldı ama kurtaramadı

2020 yılında Ziyal Ailesi’ne ait olan Batik, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Mehmet Yılmaz’ın sahibi olduğu MyGlobe’a satılmıştı. Batik’i yeniden canlandırmak isteyen MyGlobe, markayı devraldıktan sonra finansal sıkıntılarla karşılaştı. Tiffany&Tomato’yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi, Batik’ten çıkarken, yeni sahibi de şirketi ayakta tutmayı başaramadı.

AVM’lerde şubeleri olan markada kriz büyüdü

Türkiye genelinde neredeyse tüm alışveriş merkezlerinde şubesi bulunan MyGlobe, artan borç yükü nedeniyle konkordato ilan etti. Batik markası da aynı süreçten etkilenerek ekonomik çıkmazın içine girdi.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batik markası için Aralık ayında 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti. Ancak şirketin mali durumunu inceleyen konkordato komiser heyeti, MyGlobe için 1 yıllık kesin mühlet kararı çıkardı.

Mehmet Yılmaz’ın bireysel konkordato süresi ise mahkeme tarafından uzatılmadı.

Şirketin borcu 125 milyon TL’yi aştı

Batik, 2024’te franchise fuarına katılarak yeni yatırımcı arayışına girdi ancak beklenen sonuç alınamadı.

125 milyon TL’yi aşan borç yükü nedeniyle şirket için mahkeme kararıyla alacaklılar kurulu oluşturulacak.

Tekstil sektöründe konkordato alarmı

Sputnik'te yer alan habere göre, MyGlobe’un konkordato ilan etmesi, Türkiye’deki tekstil sektöründeki finansal zorlukları bir kez daha gündeme getirdi. Artan maliyetler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve azalan tüketici talebi sektördeki krizleri derinleştirirken, önümüzdeki dönemde daha fazla markanın benzer süreçlere girebileceği konuşuluyor.

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