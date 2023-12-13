Aka Otomotiv’in 3 projesi MESS ve TİSK tarafından ödüllendirildi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Merkezine insanı alarak; iş sağlığı ve güvenliği konusunda “Sıfır Risk” hedefiyle hayata geçirilen proje ve uygulamaların ödüllendirildiği Türkiye’nin en kapsamlı ve en prestijli İSG ödül organizasyonu olan MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödüllerinde; Aka Otomotiv, Sac Rulo Algoritması Projesi ile İSG Özel Ödülü kategorisinde ‘tavsiye edilen uygulama’ ve Lazer Sensörlü Kontrollü Kavşak Projesi ile İSG Elçileri kategorisinde ‘İSG elçisi’ ödüllerinin sahibi oldu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından her yıl düzenlenen ve bu yılki odağı “Cumhuriyet’in 100. Yılında Çalışma Hayatı” olan Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda Aka Otomotiv ayrıca jürinin değerlendirmesi sonrasında gerçekleşen halk oylaması sonucunda Yalnız Çalışan Sistemi Projesi ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü’nü kazandı. Divan Kuruçeşme’de düzenlenen davette MESS Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edilen İSG Özel Ödülünü Aka Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Özden ve projenin lideri Teknoloji ve Dijitalizasyon Direktörü Hamza Kolay aldı. İSG Elçisi Ödülü ise Genel Müdür Hüseyin Özden’in yanı sıra proje ekip üyeleri Abdullah Kılıç, Cihan Mamati, Ersoy Onbaşı ve Şamil Ulusoy’a takdim edildi.