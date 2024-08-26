Akabe Enerji, yeni yatırımlarıyla kazanlarına en az 30 yıl korozyon garantisi sunuyor

MEHMET NABİ BATUK / Ş.URFA

Şanlıurfa ve Ankara’daki 2 fabrikası ile transformatör sektörüne yönelik soğutma tankı ve çeşitli aksesuarlar üreten Akabe Enerji, Şanlıurfa OSB’deki fabrikasında yaptığı yeni kapalı alan yatırımıyla boyama ve kumlama hatlarını yeni nesil teknolojilerle donatıyor. Yeni nesil makineleriyle Avrupa’ya yönelik üretimine ivme kazandırmayı amaçlayan firma, son süreçte İtalya, Hollanda’nın ardından Hırvatistan, Sırbistan ve Balkanlar’daki pazar hâkimiyetini güçlendiriyor.

Akabe Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz, yeni kapalı alan yatırımlarını büyük ölçüde tamamladıklarını ve 500 bin dolar bütçeyle yeni nesil kumlama ve boyahane hatlarının kurulum sürecinin devam ettiğini aktardı. Yeni kumlama hatlarının sahip olduğu otomasyon teknolojileri sayesinde insansız şekilde işlem yaptığına dikkat çeken Ahmet Deniz, “Üretim kapasitemizi yüzde 30 oranında artıracak yatırımlarımız devam ediyor. Yeni yatırımlarımızla Avrupa’daki ihracat kapasitemizi artıracağız. Yeni hatlarımız sayesinde ürettiğimiz transformatör kazanları dış korozyona karşı daha dirençli hale gelecek. Ürünlerimize artık en az 30 yıllık korozyon dirençliği garantisi vereceğiz” dedi.

GES’ler için eğik kazan üretiyor

Yeni hat yatırımları sayesinde Şanlıurfa fabrikalarında dağıtım transformatörlerinin yanı sıra güç transformatörlerine yönelik kazan imalatına başlayacaklarını belirten Ahmet Deniz, “Şanlıurfa ve Ankara’daki fabrikalarımız toplamda 9 bin metrekaresi kapalı 15 bin metrekare alan üzerinde üretim gerçekleştiriyor. Yeni eriştiğimiz üretim teknolojileri sayesinde güç transformatör kazanı üretim gücüne ulaştık. Galvanizli ve çinko karışmalı boyalı olmak üzere 2 çeşit güç kazanı üretimine yakın bir süreçte başlayacağız. Ayrıca güneş enerji santrallerinde kullanılan eğik kazanlara yönelik gelen talepler üzerine bu ürünlerde de üretime başladık. Bu yeni ürünlerle birlikte Avrupa elektromekanik sektöründeki marka algımızı daha da perçinlemiş olduk. Ayrıca boyama ve kumlama alanında Şanlıurfa’ya yeni teknolojiler kazandırdığımız unutulmamalı. Kurulum sürecinde sona yaklaştığımız tünel tipi kumlama hattımızı ve boyahanemizi bölgemizdeki firmaların da kullanımına açacağız. Daha mega ürünler üretebilmek adına kullandığımız galvaniz havuzlarının genişliğini ve derinliğini de artırıyoruz” diye konuştu.

İtalyanlarla ortak üretim için görüşmeler sürüyor

Deniz yolunda yaşanan sorunlardan dolayı karayolu lojistiğine geçtiklerini ifade eden Ahmet Deniz, son süreçte Sırbistan, Hırvatistan ve Balkan ülkelere yönelik ihracat operasyonlarına ağırlık verdiklerini kaydetti. İtalya pazarında yakın ilişkiler kurduklarını ve ortak üretim modeli üzerinde görüştüklerini ifade eden Deniz, şunları söyledi: “İtalyan iş ortaklarımıza ilk ürün numunelerini gönderdik. Ürünlerimiz orada çeşitli testlere tabi tutuluyor. Ayrıca İtalyanların bizden beklediği üretim teknoloji yatırımlarını büyük oranda tamamladık. Ekim ayında İtalyan iş ortaklarımız ülkemize gelecek ve ortak üretim konusunda görüşmelerimizi sürdüreceğiz. İtalya açılımımızla birlikte Avrupa’daki konumumuzu daha da güçlendirmiş olacağız. Burada yeni pazar keşifleri de yapabiliriz. Ülkemizin dış ticaret açığını kapatacak bir misyonla hareket edeceğiz.”

Zırhlı transformatörler üzerinde AR-GE’ye başladı

Çelik işleme ve üretim teknolojisi altyapılarını savunma sanayiinde de kullanmak istediklerini ifade eden Ahmet Deniz, şöyle devam etti: “Savunma sanayiinde zırhlı araçlara yönelik özel kaplamalı çelikler üzerinde Ar-Ge’ye başladık. Tank, lojistik destek araçlarının zırh kapasitesini ve mukavemetini artıracak yeni teknikler üzerinde çalışıyoruz. Savunma sanayiinde kullanılan trafoların çeşitli silahlara karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik de çalışmalarımız var” şeklinde konuştu.