Akarmak, Afrika ve Orta Doğu açılımıyla küresel büyümesini hızlandıracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kompozit, savunma ve tekstil gibi birçok sektöre hitap eden otoklav sistemleriyle tanınan Akarmak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 29 bin metrekare kapalı alana sahip iki ayrı üretim tesisi ve Teknokent bünyesinde bulunan Ar-Ge ofisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan satış ofisiyle global ölçekte güçlü bir organizasyon yapısına sahip olan firma, bugün itibarıyla 130 kişilik uzman kadrosuyla yüksek kalite ve mühendislik standartlarında üretim gerçekleştiriyor. Ürün gamlarının temelini, ‘otoklav’ olarak adlandırılan basınçlı kapların oluşturduğunu belirten Akarmak Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Ak, “Geliştirdiğimiz otoklav sistemleri; kompozit malzeme üretimi, savunma sanayi, havacılık, cam ve kauçuk kürleme işlemleri, yapı malzemeleri, tıbbi atık sterilizasyonu, gıda, ilaç ve tekstil gibi çok çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır” dedi.

Ürünlerini yeni pazarlara ulaştırmayı planlıyor

Bugün itibarıyla ürünlerinin 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanıldığı bilgisini paylaşan Ak, küresel ölçekte güçlü bir müşteri ağına sahip olduklarının altını çizdi. Satışlarının yaklaşık yüzde 65’inin ihracat kaynaklı olduğunu dile getiren Ak, “Bu oran, Akarmak’ın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ve global ölçekte tercih edilen bir marka olma vizyonunu yansıtmaktadır. Önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı derinleştirmenin yanı sıra, daha fazla ülkeye ulaşarak ürün ve hizmetlerimizi yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Odaklarında ihracatın genişletilmesi ve stratejik ortaklıkların yer aldığını vurgulayan Sadettin Ak, “2025 yılının ikinci yarısında, küresel ölçekte süren belirsizliklerin devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak bu tabloyu bir tehdit değil, bir değişim süreci ve yeni fırsatların doğuşu olarak değerlendiriyoruz. Mevcut pazarlarımızda derinleşmenin yanı sıra, yeni iş birlikleri ve stratejik partnerlikler aracılığıyla satış ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, özellikle Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde yeni partnerlerle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde, hem ürün portföyümüzü daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturmayı hem de uluslararası pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

Zorlu geçen 2024 yılını stratejik başarılarla kapattıklarını belirterek, küresel ölçekte artan belirsizliklere rağmen, ihracat odaklı büyümelerini sürdürdüklerini aktaran Ak, “2024 yılı, gerek jeopolitik gerilimler gerekse ekonomik dalgalanmalar nedeniyle belirsizliklerin hâkim olduğu bir dönemdi. Türkiye özelinde de öngörülemez gelişmelerin yaşandığı bu süreçte, stratejik hedeflerimizden sapmadan yolumuza devam etmeyi başardık. Ürün ve hizmet portföyümüzün çok çeşitli sektörlere ve coğrafyalara hitap etmesi, bu istikrarı yakalamamızda belirleyici oldu. 2025 yılının ilk yarısında da aynı kararlılıkla ilerliyoruz. Belirsizlikler halen sürüyor ancak biz, bu dönemi fırsata çevirme anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

Yatırım gündeminde ölçek büyütmek değil, değer yaratmak var

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni pazarlara ulaşmaya yönelik yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Sadettin Ak, “Gelecek dönemde, özellikle Afrika ve Orta Doğu’da kurduğumuz yeni iş birlikleriyle ihracat ağımızı genişletmeyi, Amerika kıtasında ise daha güçlü bir pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda, farklı sektörlere yönelik otoklav çözümlerimizi daha da çeşitlendirerek, yüksek katma değerli üretim yapımızı geliştirmeyi planlıyoruz. Yeni dönemde büyük çaplı üretim alt yapısı gibi yeni yatırımlar yerine rekabetçiliğimizi artırıcı, proseslerimizi iyileştirici ve insan kaynaklarımızı bir üst seviyeye çıkaracak projeler ve yatırımlar her zaman gündemimizde olmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.