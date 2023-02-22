Akbank yeni bir şirket kurulmasına karar verdi
Akbank, Hollanda'da yerleşik Akbank Ventures BV unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.
Akbank, Hollanda'da yerleşik Akbank Ventures BV unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.
Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından;
· Teknoloji girişimlerine yatırım yapmak amacıyla, Bankamızın %100 oranında sahibi olacağı 30 Milyon USD sermayeli Hollanda'da yerleşik Akbank Ventures BV unvanlı yeni bir şirket kurulmasına,
· Şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir."