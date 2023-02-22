Akbank yeni bir şirket kurulmasına karar verdi

Akbank, Hollanda'da yerleşik Akbank Ventures BV unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından;

· Teknoloji girişimlerine yatırım yapmak amacıyla, Bankamızın %100 oranında sahibi olacağı 30 Milyon USD sermayeli Hollanda'da yerleşik Akbank Ventures BV unvanlı yeni bir şirket kurulmasına,

· Şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar verilmiştir."