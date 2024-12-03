Akca Lojistik, sipariş hacmini ikiye katladı

Ticaret Bakanlığı’nın “Türkiye'de e-ticaretin Görünümü Raporu" verileri, 2019 yılında yüzde 10,1 olan e-Ticaretin genel ticarete oranının 2023’te yüzde 20,3’e ulaştığını, her yıl Türkiye’deki sipariş miktarının, bir önceki yıla göre %50 oranında büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Bu büyüme içinde, “11.11”, “Öğretmenler Günü” ve “Efsane Cuma” gibi özel kampanya günleriyle birlikte kasım ayı e-Ticaret sektörünün yıl boyunca en yoğun ve altın dönemi olarak öne çıkıyor. Türkiye genelinde 2023 yılında yüzde 115’lik büyümeyle 1,8 trilyon TL’ye ulaşan e-ticaret hacminin bu yılın sadece kasım ayında 500 milyar lirayla aylık rekorunu yenilemesi bekleniyor.

Akca Lojistik'te sipariş hacmi 2024'te ikiye katlandı

İş ortaklarına, yaklaşık yirmi yıllık deneyimiyle hızlı, yenilikçi, güvenilir ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik’in Genel Müdürü Enes Akça, “Pandemi sonrasında değişen tüketici alışkanlıkları, mobil cihaz kullanımının hızla artması ve yapay zeka destekli uygulamaların yaygınlaşmasıyla e-Ticaret sektöründe önemli bir büyüme yaşanıyor. Son beş yılın verilerine baktığımızda, Türkiye’de e-ticaret sipariş adetlerinde her yıl yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme kaydedildiğini ve geçen yıl bu rakamın 5 milyar adedi aştığını görüyoruz. Önümüzdeki beş yıl içindeyse e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının yüzde 30’a ulaşması bekleniyor.” dedi.

Çözüm, güçlü IT altyapısı ve operasyonel süreçlerde iyileştirme

e-ticarette artan talebin, işletmelerin lojistik süreçlerini de en verimli şekilde yönetmesini zorunlu kıldığını kaydeden Akça, online satış yapan müşterilerine yönelik depolama ve teslimat hizmetlerinde güçlü IT altyapıları ile operasyonel süreçleri optimize ettiklerini anlattı.

Akca Lojistik’te 2024 itibarıyla önemli bir büyüme sağladıklarını belirten Akça şunları kaydetti: “Akca Lojistik olarak lojistik operasyonlarını üstlendiğimiz müşteri sipariş adetleri de 2024 yılının üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle, 2023 yılının tamamının toplamını ikiye katladı. Bu büyümeyi, güçlü teknolojik altyapımız, geniş depo kapasitemiz ve nitelikli insan kaynağımızla etkin bir şekilde yönetiyoruz. Özellikle kampanya dönemlerinde sunduğumuz kişiselleştirilmiş çözümlerle iş ortaklarımızın operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.”

Kasım yoğunluğu, müşteri odaklı özel planlamalarla yönetiliyor

Kasım ayının, yıllık e-ticaret hacminin neredeyse yarısının gerçekleştiği, yoğunluğun zirveye ulaştığı bir dönem olarak geçtiğini belirten Enes Akça bu döneme yönelik hazırlıklarını şöyle anlattı: “Akca Lojistik olarak, bu yoğun döneme aylar öncesinden planlarımızı yaparak

hazırlandık. Online alışverişlerde müşteri memnuniyetini belirleyen üç kritik faktör açık ara öne çıkıyor: İzlenebilirlik, zamanında sağlam ve eksiksiz teslimat ve personel tutumu. Bu faktörlerin tamamı lojistik süreçleriyle doğrudan ilgili. Dolayısıyla lojistik, e-ticaretin sürdürülebilir başarısında kilit rol oynuyor. Akca Lojistik olarak biz de bu bilinçle hareket ediyor, operasyonlarımızı izlenebilirlikten teslimat süreçlerine, insan kaynağından teknolojiye kadar her alanda müşteri odaklı bir anlayışla şekillendiriyoruz. Lojistiği yalnızca bir taşıma ve depolama süreci değil, aynı zamanda sektöre değer katan stratejik bir güç olarak görüyoruz. Teknoloji yatırımlarımız ve insan odaklı yaklaşımımızla, lojistik süreçlerimizi yenilikçi bir anlayışla geliştiriyor ve sektörün değişen ihtiyaçlarına hızla yanıt veriyoruz.” dedi.