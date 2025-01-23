Akfen İnşaat payları taban fiyattan açıldı
Akfen İnşaat’ın 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde taban fiyattan açıldı.
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Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin (AKFIS) 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde taban fiyattan işlem görmeye başladı.
Şirket payları Yıldız Pazar'da "AKFIS" koduyla işlem görüyor.
Şirket'in 38,7 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 9,97 düşüşle 34,84 TL seviyesine geriledi.
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