İhracatı rekortmeni Altun Gıda, SPK’ya halka arz başvurusu yaptı

Selçuk ALTUN/HATAY

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı rekortmenleri listesinde 2024 yılında ilk beş firma arasında yer alan Altun Gıda, yatırım ve büyüme hamlelerine hız verdi. Geçen yıl tam otomasyon ve yapay zeka destekli paketleme tesislerini devreye almasının ardından bir adım daha atan şirket, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı.

Hatay Dörtyol’da kurulu tesisinde tarladan, markete kadar net ihracatçı olarak faaliyet gösteren Altun Gıda, dünya devi market zincirlerine satış yapıyor. Satışlarının yüzde 98’i ihracata yönelik olan şirket, başta narenciye ürün grubu içinde yer alan limon, portakal, mandalina, greyfurt olmak üzere üzüm, karpuz, çilek, kiraz, elma, kavun, şeftali, nektarin, kayısı, nar, armut, domates, pırasa, salatalık, kabak ve havuç üretimi yapıyor, aynı zamanda sözleşmeli üreticilerine ürettiriyor. Üretimin büyük bir bölümü şirketin kendi mülkiyetindeki 3 milyon 400 bin metrekare alanda gerçekleştiriliyor.

Terzilikten, ihracata giden yol

Gazetecilerle bir araya gelen Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, şirketin gelişim hikayesi, yatırımları ve hedeflerini paylaştı. Askerlik için geldiği İstanbul’da iş hayatına genç yaşta terzi olarak başlayan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, babasının vefatı üzerine memleketi İskenderun’a dönerek Altun Gıda’nın temellerini attığını söyledi. Ortadoğu ülkelerine beyaz eşya satarak başladığı ticari hayatını, yaş meyve sebze ticareti ile genişlettiğini anlatan Altun 2011 yılında üretime geçtiklerini kaydetti.

“Pestisitin zararını anlatamayınca üretime başladık”

Yaş meyve sebze işinde çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlattıklarını ancak istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayan Altun, “Üretime girme kararını işte bu nedenle aldık. Böylece Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak, rakiplerimizden ayrıldık. Bu anlayışımız, hikayemizi gerçek anlamda başlatan bir dönüm noktası oldu. Bugün, net ihracatçı kriterlerine uygun olarak başta AB olmak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin büyük sebze ve meyve ihracatçılarından biri olarak halka arz heyecanı yaşıyoruz” diye konuştu.

“Halka arz gelirlerini üretime ayırmayı hedefliyoruz”

Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun da SPK’ya halka arz için başvuru yaptıklarını belirterek “Çukurova’da ve Hatay’da kendi tarlalarında yetiştirdiği, kendi tesislerinde paketleyerek, kendi tırlarıyla uluslararası market zincirlerinin manav reyonlarına ulaştıran ve yıllık konsolide olarak 100 bin ton yaş meyve sebze ticareti hacmine sahip olan Altun Gıda’nın önemli kilometre taşlarından birisi de halka arz olacak” bilgisini verdi.

Halka arz gelirleri ile şirket satın alımlarını gerçekleştirmeyi, işletme sermayesi olarak kullanmayı ve üretime yönelik yatırımlar yapmayı hedeflediklerini söyleyen Anıl Altun “Halka arz gelirlerimizin önemli bir kısmı üretim için ayırmayı hedefliyoruz. Özellikle üretim ve tarım teknolojileri alanında çok fırsat görüyoruz. Jeotermal kaynağı kullanan seralar var, burada üretimi sürdürürken, yatırımlar da yapmayı amaçlıyoruz. Bu alanda şirket alımları da mümkün” dedi. Anıl Altun başvuru izahnamesine göre şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 14.08’ine denk gelen toplam 20 milyon adet payının halka açılmasının planlandığını kaydetti. Altun, 4.5 milyar liranın üzerinde öz kaynağa sahip şirketlerinin finansal yapısının güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Yatırımla kapasite 10 kat arttı

Narenciye üretimini kendisine ait 3.4 milyon metrekare tarım arazisinde AB normlarına uygun gerçekleştiren Altun Gıda’nın Hatay Dörtyol’da 32 bin metrekare alan üzerine 14 bin metrekare alanı kapalı kurulu tesisi ve 6 bin metrekare içerisinde bulunan 2 bin 200 metre kapalı alanlı soğuk hava ve şoklama odaları bulunuyor. 1 Megavatlık çatı GES’i ile kendi elektriğimizi üreten şirket, 2024 yılında tam robotik, otomasyon ve yapay zekâ destekli paketleme makinesi yatırımını devreye aldı. Tamamı öz kaynaklarıyla gerçekleşen 101 milyon 650 bin liralık yatırım kapsamında; 12 hatlı sistem, 108 kamera bulunuyor, yakın ve uzak infrared görüşü sayesinde ürünlerin iç ve dış kalite kusurları tespit edilip ayırabiliyor. Yeni tesis ile paketleme kapasitesi günlük 200 tondan 1.500 tona çıktı. Diğer kapasite artırıcı yatırımlarla birlikte yıllık kapasite 10 kat artaraka, 93 bin 262 tondan 918 bin tona yükseldi. Şirket, ihracatının büyük bölümünü uluslararası dev perakende market zincirlerine yapıyor.

Yaş sebze ve meyvede Türkiye dünya 3’üncüsü

2021 yılında dünyada 56.3 milyon hektarlık alanda 747,8 milyon ton yaş meyve üretimi, 58 milyon hektarlık alanda da 1.1 milyar ton yaş sebze üretimi gerçekleşti. Toplamda yüzde 41 ile en yüksek payı alan Çin, 853 milyon ton üretimiyle ilk sırada. Çin’i 245.8 m