Konya’da medya ajanslarının sorunları masaya yatırıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmalarını İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan ve Anadolu Reklam Ajansları Derneği Başkanı İlter Türkmen gerçekleştirdi.

Konuşmasında sektörün mevcut durumu ve gelecek perspektifi hakkında değerlendirmelerde bulunan Anadolu Reklam Ajansları Derneği Başkanı İlter Türkmen, iletişim sektöründe çözüm üretme iradesinin güçlü olduğunu ancak bu enerjinin kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Türkmen sektörün yaşadığı zorlukları ve Anadolu Reklam Ajansları Derneği’nin bu sorunlara çözüm üretme çabasını anlatarak, “Sektördeki problemlere çözüm üretecek bir kurumsal yapı eksikliğini gidermek için harekete geçtik. KTO Karatay Üniversitesi ile birlikte böyle bir çalıştaya imza atmak bizim için değerli. Sektöre adım atan gençlerin daha hazır ve donanımlı olmaları, hem ajanslara hem de sektöre büyük katkı sağlayacaktır. Hem kişilerin kendi gelişim noktasında zaman kaybetmemiş olur hem ajanslarda bu noktada daha ileriye doğru gitmiş olurlar” şeklinde konuştu.

Sözlerini Anadolu’nun potansiyeline dikkat çekerek sürdüren Türkmen, “Ne yazık ki Anadolu’ya, Konya’ya İstanbul’dan bakıldığında küçümseyici bir imaj var. Ancak 16 yıldır ajans sahibi biri olarak şunu net söylüyorum: Bu topraklarda çok güçlü fikirler, çok güzel işler var. İstanbul'daki uluslararası firmalar, bizden çok da farklı değil. Yeter ki bu özgüven eksikliği giderilsin. Dernek olarak amacımız bu özgüveni artırmak” dedi.

Çözüm grupları somut öneriler sundu

Program kapsamında Kto Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Araştırma Görevlisi Burcu Turan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Ardından Hukuk, Operasyon ve Eğitim ile Finans başlıklarında oluşturulan üç çalışma grubu, iki oturum halinde medya ajanslarının karşılaştığı sorunları tartışarak çözüm önerileri geliştirdi. Gün sonunda ise her grup sözcüleri, çıktıları katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, tüm katılımcıların yer aldığı fotoğraf çekimiyle sona erdi.