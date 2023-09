Akkomarka, yurtdışı mağaza atağına geçti

Takip Et

YENER KARADENİZ

Yurtiçi ve yurtdışında yiyecek içecek sektöründe 12 farklı marka ve 40’a yakın şube ile hizmet veren restoran grubu topluluğu Akkomarka, faaliyet alanına online yemek servisi ve catering hizmetini de ekledi. Franchise ve kendi açacağı restoranlarla beraber, bu yıl yurt dışında varlığını güçlendirmeyi hedefleyen grup, faaliyet gösterdiği ülkelere İspanya, ABD ve İngiltere gibi yeni pazarları eklemeyi hedefliyor. Ayrıca grup başta Körfez Bölgesi olmak üzere Amerika ve Rusya’da master franchise için görüşmeler yürütüyor. Köşebaşı gibi Türkiye’nin önde gelen markalarını bünyesinde bulunduran Akkomarka’nın Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeşilyurt ile grubun geçmiş dönem performansı ve gelecek dönem hedeflerini konuştuk. Akkomarka’nın yiyecek içecek sektörüne ilham veren marka ve konseptler yaratmak amacıyla kurulduğunu, faaliyetlerine de babaları tarafından kurulan Köşebaşı markası ile başladıklarını anlatan Yeşilyurt, geride kalan dönemde marka sayısını 12’ye şube sayısını ise 40’ın üzerine çıkardıklarını söyledi.

YURTDIŞINDA 14 ŞUBESİ BULUNUYOR

Yeşilyurt, “Çıkış noktamız kebap. Köşebaşı en büyük operasyonumuz. 12’si Türkiye’de ve 2’şer tanesi de Özbekistan ve Azerbaycan’da olmak üzere 16 adet şubesi bulunuyor. Yakın zamanda Özbekistan’da bir Köşebaşı şubesi daha açacağız” dedi. Yurtdışında yatırımları devam eden ve aktif operasyonlarla 14 restoranı olan grup; Türkiye’de, 8’i franchise olmak üzere 28 restoran işletiyor ve bu restoranlarda binin üzerinde çalışana istihdam sağlıyor. 2023 yılında yurt dışına yatırım yapmayı planlayan marka, Hollanda, İspanya, Azerbaycan, Nahçıvan ve Özbekistan’da da faaliyet gösteriyor. Akkomarka’nın yakın gelecekteki hedefleri arasında; İspanya, Almanya ve İngiltere pazarında yer almak ve operasyonu olduğu ülkelerde şube sayısını arttırmak yer alıyor. Ayrıca grup, başta Körfez Bölgesi olmak üzere Amerika ve Rusya’da da master franchise vermek için görüşmeler yürüyor. Hasan Yeşilyurt, “Yukarıda bahsedilen yerlerin dışında yatırım için araştırmalarımızın devam ettiği Londra, Marakeş, Casablanca, Dubai, Newyork ve Miami gibi bölgeler var” dedi. Akkomarka’nın restoran markaları Adana ve Tarsus yöresi mutfağı sunan Köşebaşı ve Ali Ocakbaşı, İtalyan lezzetleri sunan Umberto, meyhane konsepti Perihan, sokak lezzetleri konsepti Snob, steak house Mr. Meat, Uzakdoğu mutfağı Ken Sushi ve Yamo Sushi, Akdeniz mutfağı Brabmle ve müzik-eğlence konseptli Donkey’den oluşuyor.

ORTADOĞU İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Grubun en fazla büyüme gösterdiği ülkelerin başında ise Hollanda geliyor. Grup, ülkede 4 farklı markası ile faaliyet gösteriyor. Bunlar Ali Ocakbaşı, Ms. Meat, Snob ve Bramble. Amsterdam’ın kendileri için önemli bir bölge olduğunun altını çizen Yeşilyurt, restoranları kendi özkaynakları ile açtıkları bilgisini verdi. Köşebaşı, Körfez Bölgesi’ne ise çok daha önce girmiş. O dönem Shaya’nın ardından bölgenin en büyük perakende grubu Azadea ile master-franchise anlaşması imzaladıklarını anlatan Yeşilyurt, “2010’dan 2015’e kadar bölgede 20 Köşebaşı açıldı. Sonra pandemi başladı. Azadea da hedef bölgeleri değiştirince sözleşme karşılıklı olarak feshedildi” dedi. Ortadoğu’da yatırımcı adayları ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Yeşilyurt, yeniden o bölgede olmak arzusunda olduklarını dile getirdi.

Akkomarka, hizmetlerine bir de ceteringi eklemiş. Hasan Yeşilyurt, bu konuda şu bilgileri verdi: “İsmi All Day. Şu an Turkcell de dahil olmak üzere birçok dev markaya hizmet veriyoruz. 6-7 ay oldu açalı. Ortaklarımızın faaliyet gösterdiği bir diğer iş kolu idi hazır yemek. Oradaki birikim ve gelen talepler ile bu alana girdik. Gittiğimiz yerlere restoran kalitesinde hizmet götürüyoruz. Bizi heyecanlandıran bir proje All Day ve giderek daha da hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz.”

'Yemek Hazır' ile online siparişte

Grup restorancılık ve catering hizmetine bir de online yemek servisi işini eklemiş. Ocak ayında hizmete başlasa da hazırlığı pandemi öncesine dayanan ve ismi Yemek Hazır olarak belirlenen platformu ile ilgili bilgi veren Hasan Yeşilyurt, “Şu an için İstanbul’da 6-7 noktada faaliyet gösteriyoruz. Üye ve kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Yemek Hazır, rakip online yemek sipariş platformlarından farklı özellikler barındırıyor. Örneğin farklı restoranların farklı ürünlerini aynı sepette aynı anda sipariş edebiliyorsunuz. Böylece ürünler tek kuryede geliyor. Ortak sepet oluşturulabiliyor ve herkes istediği ürünü o ortak sepete atıyor ve isterse herkes kendi ödemesini yapıyor ya da tek kişi ödeyebiliyor. Yeni kurulmuş marka olarak oldukça yüksek indirim oranları uyguluyoruz. Yüzde 30’a varan indirimlerin yanı sıra banka anlaşmaları ile bu oran yüzde 50’ye çıkıyor. Bu oranda indirim sunan başka bir platform yok. Bizi heyecanlandıran başka bir proje de bu” şeklinde konuştu.

Fiyatlar arttı, ziyaret sıklığı azaldı

Restoranlar, oteller ile birlikte son aylarda en fazla fiyat artışına sahne olan sektörlerin başında geliyor. Dünya genelinde gıda enflasyonu düşüş trendine girmesine rağmen Türkiye’de artış eğiliminin sürdüğünü anlatan Yeşilyurt, “Bu alanda dünyada ilk 3’teyiz. Kimsenin ön göremediği ve nasıl devam edeceğini bilemediği bir süreç yaşıyoruz. Tek girdi maliyetimiz gıda da değil. İşçilik son 1 yılda yüzde 100 arttı. Kiralar bir o kadar yükseldi. Eskiden gözümüze çarpmayan ama şimdilerde yüzde 10’u aşan enerji maliyetimiz var. Bu da fiyatlara yansıyor. Hiçbir işletmenin bu artışları tam olarak menüye yansıttığını da söyleyemem. Mümkün değil. Herkes minimum yansıtıyor. Yıl içinde iki kez fiyat artışı yaptığımız dönemlerden 4-6 bazen 8 kez fiyat değişimi yaptığımız dönemlere geldik. Bu süreç bir miktar daha devam edecek ne yazık ki” dedi. Peki bu durum tüketime nasıl yansıdı? Yeşilyurt, “Kişi başı harcama yükseldi ama kişi başı tüketimde düşüş var. Herkes ekonomi yapmaya çalışıyor. Restoranlara geliş sıklığı değişti. Haftada 3 gün gelen misafir haftada 1’e düşürüyor. 4 meze söyleyen 2’ye düşürüyor. Kebap dışında misafir profilinde bir değişim yok” diye konuştu.

Yıl sonu için ciro hedefi 1,5 milyar TL üzeri

Peki 12 marka ve 40’ın üzerinde şube ile hizmet veren grup, geride kalan dönemde nasıl bir performans gösterdi. 2021’in yanı sıra 2022’nin de pandeminin rövanşının alındığı yıl olduğunu anlatan Yeşilyurt, “Hem ciro hem misafir hem de operasyon anlamında büyüme kat ettik. 2023’ün ilk 6 ayı maliyet hesaplamaları ile geçti. Restoranların yoğunluğu devam ediyor ama başta gıda olmak üzere kontrol edilemez bir enflasyon ile karşı karşıyayız. 2023’ü bir önceki yıla göre yüzde 40 artış ile 1,5 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatırız. 2024’te ise bu rakamı 2 kat artırırız diye tahmin ediyoruz. Misafir sayısına bakıldığında ise 2022’de 2 milyon olan rakamın bu yıl 3,8-4 milyonun altına düşmeyecektir. Yurtdışında da müşteri sayısında yüzde 100 artış söz konusu” dedi. Yine operasyonlarda yüzde 30 pay alan yurtdışının Akkomarka cirosundaki payı ise yüzde 40 seviyesinde seyrediyor.

Bodrum’da Köşebaşı sayısı 3'e çıktı

Grup, Bodrum’da bu yazın başında 3. Şubesini açmış. Köşebaşı ile 3 şubeli bir marka haline geldiklerine dikkat çeken Hasan Yeşilyurt, “Bodrum için Köşebaşı gibi 3 şubeli başka bir marka da yok. 4. Şube için de talepler var. 2023 sonuna kadar şube sayımız ne kadar artar kestirmek zor. Şu ana kadar 4 şube açtık. Yıl sonuna kadar Özbekistan’da bir şube daha açacağız. 2024’te ise Snob ve Yamo Sushi başta olmak üzere en az 10 şube açacağız” dedi.

Yeni trend Uzakdoğu mutfağı

Son yıllarda steak house’lara ilgi çok yüksekti. Yabancı misafirler için buradaki yoğunluk sürse de yeni trendin Uzakdoğu mutfağı olduğuna dikkat çeken Yeşilyurt, “Yaş skalası çok değişken olmakla birlikte Uzakdoğu mutfağı çok ilgi görüyor. 60 yaşında da 16 yaşında da misafirlerimiz oluyor” dedi. Öte yandan dışarda yeme alışkanlığının artış trendinde olduğunu belirten Yeşilyurt, “Kriz var ama restoranlar dolu. Sebebi de evde yemek yapmak ile dışarda yemek arasında artık çok büyük uçurumların olmaması. Bu nedenle dışarda yemek yemeğe ya da paket servis almaya alıştılar. ABD’de dışarda yemeğe harcanan yıllık miktar 2 bin 500 doların üzerinde. Türkiye’de 400 doları görmedik. 2015’te 150 dolarlar seviyesindeydi. Bu rakamlar önümüzdeki dönem için umut vadediyor. Potansiyel yüksek” dedi.