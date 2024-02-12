Akkuyu’da 1’inci ünitede yüzde 90 seviye aşıldı

ANKARA (EKONOMİ) -Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında 1’inci Güç Ünitesinde stator kurulumu işlemini denetledi.

İncelemeye ilişkin açıklama yapan Genel Müdür Likhachev, Rosatom’un dünyanın en büyük iki NGS projesini hayata geçirdiğini belirtirken, bunların Akkuyu ve Mısır’daki El-Dabaa tesisleri olduğunu söyledi.

Akkuyu NGS sahasındaki birinci ünitede son aşamaya gelindiğinin altını çizen Likhachev, çalışmaların programa tam uyumlu şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

1’inci ünitede inşaat işlerinin tamamlanma oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını ifade eden Aleksey Likhacev, “Ayrıca nükleer adanın tüm ekipmanları kuruldu. Türbin bölümünde ise statorun ve elektrik üretim sistemi tabanının kurulumu devam ediyor. Stator, nükleer güç santralinde en ağır donanım. Reaktör, nükleer güç santralinde kanı pompalayan kalbe benzetilebilir. Kan ise, santralin kasları olan türbin ve jeneratörü besler. Bu kaslar, Türkiye gibi büyük bir ülkenin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor olacak.” İfadelerini kullandı.

Akkuyu NGS açıklamasına göre, Likhachev’in ziyareti öncesinde inşaat ekipleri, turbojeneratör statorunu tasarımda öngörülen konuma kurma işlemini gerçekleştirdiler. Nükleer güç santrali ekipmanları arasında en ağır bileşen olarak bilinen yaklaşık 430 ton ağırlığında, 12 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında olan turbojeneratör statoru, 1’inci Güç Ünitesinin türbin bölümünde kurulmak üzere depodan özel bir tekerlekli platform üzerinde taşındı.