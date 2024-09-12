Aktif Bank, yapay zeka ile göçmen kredisi başlatıyor

ŞEBNEM TURHAN

Bankacılık sektöründe hem ticari hem de bireysel kredi onaylarınız kredi skorunuza doğrudan bağlı. Ancak bu düzeni değiştiren bir banka var. Bu yıl 25’nci yılını kutlayan Aktif Bank bir süredir bankacılık sisteminden dışlanmış, hiç kredi skoru oluşmamış, geliri olan ancak belgelemeyen kişilere bireysel kredi programı uyguluyor.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, bireysel kredilerde kapsayıcılık tarafına kafa yorduklarını dile getirerek, “Kredi notu olmayan, kötü olan, bankacılık sisteminden dışlanmış gri segmentlerde doğru kişilere kredi programlarımız var. Bu hizmeti yasal göçmenlere de götürme hedefimiz var” diye konuştu.

Bankanın 25’inci yıl kutlamaları kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Genel Müdür Oğan, bireysel bankacılıkta çok iyi olduklarını düşündükleri konunun tüketici finansmanı olduğunu vurguladı. Oğan, konuyu şöyle ayrıntılandırdı: “Bireysel kredi konusunda kapsayıcılık tarafına çok kafa yoruyoruz. Türkiye’de kredi başvurularında bir kredi skoru vardır ve her banka iyi kötü ona bakarak yanıt verir. Biz kapsayıcılığı artırmak için kredi skoru olmayan veya skoru kötü olduğu için sistemden dışlanmış tüm segmentlere yani subprime segmentlere eğiliyoruz. Subprime yani gri seğmenlerde doğru etik kodlara sahip kişilere kapsayıcılık sağladığımız kredi programlarımız var.”

Subprime konusuna çok odaklanıyoruz

Hatta yapay zeka projelerinden birinin de bu konuda olduğunu dile getiren Oğan, “Şöyle ki kredi skorunuz yok, hiç kredi almamışsınız hatta düne kadar banka hesabınız bile yokmuş, bir gelirimiz var ama belgeleyemiyorsunuz. Buna karşılık alacağınız kredinizi ödeyecek gücünüz ve etik değerleriniz varsa bizim için bu segment çok kıymetli. Böylece kredi skoru da oluşuyor. Subprime konusuna çok odaklandığımızı söylemeliyim” diye konuştu.

Bu kredi programlarının çok büyük paketler olmadığının da altını çizen Oğan, her müşteri grubunda olduğu gibi bu alanda da kredisini ödeyenler ve ödemeyenlerin bulunduğunu dile getirdi. Oğan, “Ödeyemeyecek olanları önden tahmin edecek yapay zekalar kurmak önemli. Bizim takipteki kredi oranımız sektörün altında. Toplamayı, yapılandırmayı da bilmek lazım. Biz kredi işini iyi biliyoruz” dedi.

Ödeme sistemi firmaları UPT’ye dikkat çeken Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, global para transferi şirketi UPT ve mobil uygulaması UPTION ile hem yurtiçinden yurtdışına hem de yurtdışından yurtiçine para transferi konusunda çalıştıklarını kaydetti.

Oğan, Türkiye’nin yerli ve en büyük networkünün bu alanda Aktif Bank’ın olduğunu, 200’den fazla ülkeye dakikalar içinde çok düşük maliyetlerle para transferi gerçekleştirebildiklerini söyledi. 15-20 yıldır bu işi yaptıklarını dile getiren Oğan, mobil uygulama sayesinde ise yurtdışına para transfer etmek isteyen vatandaşlar kadar yurtiçindeki yasal göçmenlere de hizmet verdiklerine işaret etti.

Oğan, “170 farklı pasaporta sahip müşterimiz var yasal göçmenler alanında. Yine bankacılık sisteminin dışında kalmış kişilerden bahsediyoruz. 500 binden fazla aktif müşteriye ulaştık” dedi.

Yasal göçmenlere 40-50 milyonluk kredi paketi

Oğan yeni hedeflerinin yasal göçmenler UPTION üzerinden kredi vermek olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Büyük kredi paketi değil tabii ki. Tüm bunları öğrenmek için bu segmenti tanımak için yapıyoruz. Bir anda muslukları açıp kendimizi bilmediğimiz denize atmadan önce 40-50 milyon liralık kredi programı hazırlayıp izleyelim istiyoruz. Tüm bunlar toplam bilanço içinde yüzde 3-5’i geçmez. Buna kafa yoruyor olmak önemli. Legal göçmenlerin kredi ihtiyacının hiçbir bankada karşılığı yok.”

Bankanın son 14 yılda ortalama yüzde 33,5 yıllık bileşik büyüme oranı ile sektörün üzerinde bir ivmeyle büyüdüklerini söyleyen Oğan, “2024 yılı itibariyle bilançomuz 100 milyar TL seviyelerine yaklaştı. Bankacılık sektörünün önemli karlılık göstergelerinden biri olan ‘Ortalama Özkaynak Karlılığı’ oranında da yıllardır sektör ortalamasının 1.5-2 katı üzerinde bir performans gösteriyoruz. Temel bankacılık gelirlerindeki istikrarlı büyümenin yanı sıra en baştan dijital tasarlanmış verimli servis modelimiz sayesinde gider/ gelir rasyolarında da sektörden oldukça ayrışıyoruz” dedi.

Aktif Bank olarak 2024 yılının ilk yarısında 2.1 milyar TL net kâr elde ettiklerini ve yıl sonunda 4 milyar TL’nin üzerinde dönem net kâr hedefleri olduğunu belirten Oğan, geçen yılı aktif büyüklükte 22. banka olarak, net dönem karında ise 16. sırada kapattıklarını dile getirdi.

N Kolay, 5.5 milyon insanın cebinde

Aktif Bank Genel Müdürü Oğan, “Dijital bankamız N Kolay’ın mobil uygulaması, son 3 senede 10 kattan fazla artış göstererek 5.5 milyon indirilme adedine ulaştı. Uzaktan müşteri edinimi oranımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 44 artırarak kanıtladık. N Kolay tarafında hedeflerimiz hep büyük, N Kolay’ı Türkiye’nin en sevilen lider dijital bankası yapma hedefimize emin adımlarla koşuyoruz. Bugün 3 kişiden en az 1’inin bildiği, müşteri memnuniyetinin bankacılık ortalamasının üzerinde seyrettiği olgunlaşma çağını verimli kullanan bir dijital bankayız. Teknoloji kaslarımızı besleyen IT altyapı çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Teknolojik anlamda sahip olduğumuz tüm tecrübeyi Aktif Tech altında topladık ve bir teknopark şirketine dönüştürdük. Girişim ekosistemi kurucusu, geliştiricisi Aktif Ventures’ın hayata geçirdiği API pazaryeri Apilion alanında zirvedeki yerini açık farkla koruyor. Servis bankacılığı alanındaki toplam API sayımızı 771’e yükselterek sektördeki öncü kimliğimizi koruyoruz” dedi.