Alarko Holding'ten Kazakistan'da yatırım

Bloomberght'nin haberine göre Alarko Holding Kazaistan'da seram yatırımı yapacağını duyurdu.

Holdingten yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada, Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında imzalanan ön iyi niyet protokolü doğrultusunda arazi tahsis başvurusu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği (Akimat of Shymkent city, Republic of Kazakhstan) arasında 17.11.2023 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Çimkent şehrinde seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik karşılıklı anlayış ve işbirliği oluşturmayı konu alan ön iyi niyet protokolünün (Memorandum of Understanding) imzalandığı hatırlatılarak, "Çimkent şehrinde yer alan 2.084,50 dönüm alanın sera kompleksi inşasına ilişkin yatırım projesinin ifa edilmesi amacıyla ve bedelsiz olarak geçici tahsisine onay verildiği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu geçici tahsis ile birlikte ileride imzalanacak yatırım sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla, yetkili kurum kararına dayanarak arazinin mülkiyetini bedelsiz olarak devralma hakkının tanındığı belirtilmiştir" denildi.