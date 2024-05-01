Alarko Holding'ten temettü kararı

Alarko Holding, 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 0,8902 temettü dağıtım kararı aldığını duyurdu. Temettü ödemesinin 3 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor.

Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle:

"Net dönem kârına 4 milyon 381 bin lira tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6,5 milyar liranın yüzde 14,85'ine tekabül eden brüt 978 milyon 141 bin lira tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kâr payı olarak ayrılmasına karar verildi.

Dağıtılılacak kâr payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kâr payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine ve kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına, önerilerin genel kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"