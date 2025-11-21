Alarko’nun kadın girişimciliğini desteklediği girişim öncüleri programı hibe başvuruları başladı

Kadınların ekonomik hayata tam ve eşit katılımının; kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğuna inanan Alarko Holding’in, toplumsal alanda fark yaratan projeleriyle öne çıkan Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Girişim Öncüleri Programı’nın bu yılki hibe etabına başvurular başladı. Kadın girişimcilere bilgi, deneyim, markalaşma ve bağlantı ağlarını da içeren güçlü bir ekosistemde yer alma fırsatı sunan Girişim Öncüleri Programı kapsamında hayallerini başarıya dönüştürmek isteyenlere son 3 yıldır eğitim, mentorluk ve hibe desteği veriliyor. İşlerini büyütmeyi, operasyonlarını güçlendirmeyi ve markalarını geleceğe taşımayı isteyen kadın girişimciler, ön değerlendirme ve jüri sunumlarının ardından toplam 2.500.000 TL’lik finansal destek kazanma fırsatı yakalayacak. Başvuruların 5 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği program çerçevesinde, ön değerlendirmeyi geçen 35 girişimci kadının dahil edileceği mentorluk sürecinin ardından, jüri değerlendirmesini başarıyla tamamlayan 25 girişimci kadın, işlerini ve potansiyellerini büyütme şansı elde edecek.

Alarko Tarım Grubu’ndan kadın girişimcilere hibe desteği

Bu yıl, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Grubu da projeye katkı veriyor. Program kapsamındaki 25 girişimci kadın arasından tarım alanında faaliyet gösteren 5 iş modelinin hibe desteği Alarko Tarım Grubu tarafından sağlanacak.

Eğitim, mentorluk ve finansal desteği bir arada sunarak kadınların ekonomik hayatta daha güçlü, daha görünür ve daha sürdürülebilir bir şekilde yer almalarını amaçlayan Girişim Öncüleri Programı’nın hibe etabı, esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı kadın girişimciler, şahıs, limited ve anonim şirket sahibi kadınlar ile kadın kooperatiflerine açık. Başvurular Alarko Holding ve Habitat Derneği’nin sosyal medya hesaplarında yer alan link üzerinden ya da Habitat Derneği’nin web sitesi kanalıyla yapılabilecek.

Akıllı tarım, güvenli gıdaya erişim, yeşil enerji, sürdürülebilir turizm, iyi yaşam çözümleri, sürdürülebilir üretim, yaratıcı endüstriler ve nitelikli dijital hizmetler gibi geniş bir yelpazeye sahip olan hibe programı kapsamında, kadın istihdamını artıran, çocuklara, yaşlılara ve dezavantajlı bireylere yönelik çözümler sunarak toplumsal dönüşüm yönünde pozitif etki yaratan girişimlerin de artması hedefleniyor.

Alarko Holding tarafından 20, Alarko Tarım Grubu tarafından 5 kadın girişimciye sunulacak toplam 2.500.000 TL’lik hibe desteği ile işletmelerin üretim kapasitelerini artırmalarına ve markalarını güçlendirmelerine katkı sağlanacak. Başvurular arasından seçilen 35 kadın girişimci, mentörlük sürecinin ardından alanında uzman kişilerinden oluşan bir jürinin karşısında sunumlarını gerçekleştirecek. Jüri değerlendirmesi sonucunda sürdürülebilir, yenilikçi ve toplumsal değer yaratan iş modelleriyle öne çıkan girişimciler hibe desteği almaya hak kazanacak.

Güçlenen kadın girişimcilerle yerel ekonomilere çok yönlü katkı

1954 yılında iki genç girişimcinin attığı adımlarla kurulan ve bugün Türkiye ekonomisinde 70 yılı aşmış köklü bir marka konumunda olan Alarko Holding’in fırsat eşitliği, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal fayda odaklı vizyonunun somut bir yansıması olan Girişim Öncüleri Programı, üçüncü yılında da Türkiye’nin dört bir yanından girişimci ve girişimci adayı kadınlara ulaşmaya devam ediyor.

Habitat Derneği iş birliğiyle 2023’te başlayan proje her yıl, hedeflediği erişim rakamını artırarak bugüne kadar yaklaşık 4.000 kadına ulaştı. 2025 döneminde 5 farklı modülde toplam 320 saatlik eğitimin verildiği program kapsamında katılımcıların bilgi, beceri ve iş modeli geliştirme kapasiteleri güçlendirildi. Eğitimler; marka kimliği oluşturma, yapay zekâ destekli dijital pazarlama, tasarım odaklı düşünme, e-ihracat ve finansal yönetim başlıklarında teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılarına yalnızca eğitim ve finansal destek sağlamakla kalmayan program, aynı zamanda mentorluk, network, görünürlük ve sürdürülebilir iş geliştirme imkânları sunarak kadın girişimcilerin güçlü ve dayanıklı bir girişimcilik ekosisteminin parçası olmasına da imkân veriyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kapsayıcı ekonomik büyümeye somut katkılar sunan Girişim Öncüleri Programı, güçlenen kadın girişimcilerle yerel ekonomilere de çok yönlü katkı sağlıyor.