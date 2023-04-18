ALIŞAN Lojistik'in yüzde 75'ini PSA aldı

ALIŞAN’a çok benzeyen yapısı, müşteri odaklılığı, modern teknolojiyi benimsemesi ve küresel bazdaki iş gücü çeşitliliğine yönelik iddialı taahhütleriyle dikkat çeken PSA’nın söz konusu operasyonu ile ilgili açıklama yapan PSA Grup CEO’su Tan Chong Meng açıklamasında: “PSA Grup, ortaklarıyla yakın çalışarak liman sonrası lojistik ve tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır. Türkiye’nin uzun vade büyüme potansiyeline inancımız tam ve bu yatırım, PSA ağını genişletme ve müşterilerimize sunduğumuz kapasiteyi arttırma bakımından stratejik duruşumuzu teyit ediyor.

PSA BDP ile ALIŞAN birleşmesinin birbirini tamamlayan güçlerini kaldıraç olarak kullanarak, Türkiye ve diğer coğrafyalarda ortaklarımıza ve müşterilerimize son derece kapsamlı, uçtan uca, sözleşmeli lojistik ve taşıma hizmetleri sunacağız. Bununla da daha akıcı, daha güçlü ve daha sürdürülebilir ticareti sağlama misyonumuza bir adım daha yaklaşmış olacağız.” dedi.

30 yıllık aile şirketi

1985 yılında Ertuğrul Alışan tarafından merkezi İstanbul’da kurulan ve 2. nesil tarafından yönetilen bir aile şirketi özelliğini taşıyan ALIŞAN, 1.600'den fazla çalışanı ile başta tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine sunduğu uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulayıp ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştiren ALIŞAN’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, söz konusu satışın tamamlanması için Rekabet Kurulu’ndan onay beklendiklerini ve satın alma işleminin 2023 yılı ortasına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Damla Alışan ayrıca, “Bugün 38 yıllık aile şirketimiz, tarihinin en önemli ve büyük adımını atıyor. Bu uyumlu birleşme, bir yandan gelecek büyüme stratejimizin başarıya ulaşmasının temelini oluştururken, diğer yandan hizmet ve faaliyetlerimizi dünya çapında çok daha geniş bir ölçeğe ve güce taşıyarak müşterilerimize sağladığımız servislerimizi ilerletme ve geliştirme olanağı sağlayacak.

Dünya çapında, Türkiye’nin önde gelen bir markası olarak bilinirken artık PSA’nın varlığı, bilgi birikimi ve tecrübesiyle global bir oyuncu olma yolunda adım atıyoruz. Buradan ayrıca, 1985’ten beri ALIŞAN’ın başarısı için kendini adamış çalışanlarımıza ve gelişimimiz için bize yardım etmiş ve desteklemiş tüm değerli müşterimize şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.