Allianz, ABD’deki sigorta birimini 450 milyon dolara sattı

Allianz, ABD’deki sigorta birimini sattı. Alman sigorta şirketi Cuma günü yaptığı açıklamada, Allianz'ın orta ölçekli şirketler ve eğlence sektörü müşterilerine yönelik ABD sigorta birimi olan Fireman's Fund'ı Bermuda merkezli Arch Insurance'a 450 milyon dolar nakit karşılığında satmayı kabul ettiğini duyurdu.

500 kişilik birim, ABD kurumsal sigorta bölümü Allianz Commercial'ın 2023'teki 5,3 milyar dolarlık prim hacminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Söz konusu karar, Allianz'ın ABD'deki büyük kurumsal ve özel işletmelere odaklanmaya yönelik yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.