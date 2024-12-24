Alma Ventures ve Ömer Paksoy, BHL Turkey Teknoloji A.Ş.’yi yeniden satın alıyor

Hesapkurdu.com ve Koalay.com markalarının sahibi olan şirketin çoğunluk hissesi, 2019 yılında BHL Holdings Ltd tarafından satın alınmıştı. Ancak, BHL’nin stratejik sebeplerle Türkiye operasyonlarından çıkma kararı almasının ardından şirketin orijinal kurucularından Ömer Paksoy ile Alma Ventures, şirketi yeniden satın almak için BHL ile anlaştı. Rekabet Kurulu onayı sonrasında devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Bu gelişme, şirketin büyüme hedeflerini daha da ileri taşıyacağı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

BHL Türkiye'den çıkış kararı aldı

BHL adına açıklama yapan Ian Leech, süreci şöyle değerlendirdi:

"BHL, Türkiye’de uzun vadeli bir fırsat olduğuna inanıyor ancak bu, grubun öncelikli iş kolları ve coğrafyaları ile dengelenmek zorunda. BHL, bu doğrultuda Türkiye işlerinden çıkış yapıyor."

Hesapkurdu’nun yeniden doğuşu

Şirketin kurucularından Ömer Paksoy ise bu dönüşümle ilgili düşüncelerini paylaştı:

"15 sene önce ortağım Onur Tekinturhan ile Alma Ventures’un desteğini alarak kurduğumuz ve daha sonra çoğunluğunu BHL’e sattığımız şirketi, bugün Alma Ventures ile birlikte tekrar satın alıyoruz. Hem Türkiye’nin geleceğine olan inancımız hem de müşterilerimiz, ekibimiz ve başta bankalar ve sigorta şirketleri olmak üzere tüm iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı sağlam ilişkilerimizin bize verdiği kuvvetle hareket ediyoruz. Özetle, Hesapkurdu evine geri dönüyor."

Yeni yatırımların katkısıyla hızlı büyüme hedefleniyor

Alma Ventures temsilcisi Virgilio Ranalli ise şirketin gelecek planlarını şu sözlerle açıkladı:

"Hesapkurdu önemli bir büyüme potansiyeline sahip ve yönetim ekibinin şirketi bir sonraki seviyeye taşıyacağına güvenimiz tam. Alma Ventures, kapanış sonrasında iştiraki ve hakim ortağı olduğu ve dünyanın birçok farklı ülkesinde karşılaştırma ve aracılık konusunda sektör lideri olan Moltiply Group’a (“Moltiply”), gerekli onayları alarak şirketin direkt hissedarı olarak Alma yerine geçme fırsatı tanımayı planlıyor. Uzmanlığımız ve Türkiye’de planladığımız yeni yatırımlarla bu yolculuğa tam destek vereceğiz. 2025 yılını, iddialı hedeflerimize ulaşmada önemli bir yıl olarak görmekteyiz."

Yeni bir dönem başlıyor

Alma Ventures ve Ömer Paksoy, şirketi yeniden büyütme yolunda kararlılıklarını vurgularken, Moltiply Group’un desteğiyle Türkiye’de daha güçlü bir geleceğe adım atmaya hazırlanıyorlar. Bu satın alma, sadece şirket için değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital finansal hizmetler sektöründe hem müşterilerin hem de bankalar ve sigorta şirketleri için bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor.