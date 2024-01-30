Amazon'un iRobot’u satın alma anlaşması feshedildi

ABD'li teknoloji devi Amazon, robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almaya yönelik anlaşmalarını karşılıklı olarak feshettiklerini bildirdi. Amazon'dan yapılan açıklamada, iRobot'u nakit karşılığında satın almaya yönelik anlaşmanın 2022'de duyurulduğu anımsatıldı.

Söz konusu anlaşmanın Amazon'un iRobot'un inovasyonuna yatırım yapmasına ve iRobot'un ürünlerin fiyatlarını düşürmesine olanak tanıyacağı vurgulanan açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) düzenleyici onay alınamamasının iki şirketin birlikle ilerlemesini engellediği vurgulandı.

Açıklamada, anlaşmanın karşılıklı olarak feshedildiği ifade edilerek, Amazon ile iRobot'un önceden kararlaştırılan fesih ücreti dahil olmak üzere, satın alma işlemiyle ilgili bir fesih sözleşmesi imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Amazon Kıdemli Başkan Yardımcısı David Zapolsky, anlaşmanın feshedilmesinin tüketicilerin daha hızlı inovasyon ve rekabetçi fiyatlardan mahrum kalmasına neden olacağına işaret ederek, şu ifadeleri kulandı: "Bunun gibi birleşme ve satın almalar, iRobot gibi şirketlerin küresel pazarda, özellikle de robot teknolojisi gibi hızlı hareket eden teknoloji segmentlerinde aynı düzenleyici gerekliliklere tabi olmayan ülkelerdeki şirketlere karşı daha iyi rekabet etmesine yardımcı oluyor. Yersiz ve orantısız düzenleme engelleri, satın almayı başarıya giden yollardan biri olarak görmesi gereken girişimcilerin cesaretini kırıyor ve bu da düzenleyicilerin korumaya çalıştıklarını söylediği tüketicilere ve rekabete zarar veriyor."

iRobot Kurucusu Colin Angle de Amazon ile olan anlaşmanın feshedilmesinin hayal kırıklığı yarattığını ancak iRobot'un düşünceli robotlar ve akıllı ev yenilikleri üretmeye devam edeceğini vurguladı.

iRobot, yeniden yapılanmaya gidiyor

Öte yandan iRobot'tan yapılan açıklamada, Amazon ile birleşme anlaşmasının feshinin ardından şirketi istikrara kavuşturmak için yeniden yapılandırma planı uygulanacağı bildirildi.

iRobot Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Colin Angle'ın görevlerinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Glen Weinstein'ın geçici CEO, Andrew Miller'ın da yönetim kurulu başkanı olarak atandığı kaydedildi.

Açıklamada, iRobot'un yeniden yapılandırma planında maliyet yapısını yakın vadeli gelir beklentileriyle daha uyumlu hale getirmek ve karlılığı artırmanın öncelikli olduğu ifade edildi.

Bu eylemler kapsamında şirketin iş gücünün yüzde 31'ini temsil eden yaklaşık 350 çalışanın işine son verileceği duyurulan açıklamada, 30 Mart 2024'e kadar konuya ilişkin bildirimlerin yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, 2024'ün ilk iki çeyreğinde, esas olarak kıdem tazminatı ve ilgili maliyetler için 12-13 milyon dolar civarında yeniden yapılandırma masrafı kaydedileceği belirtildi.