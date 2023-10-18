Ana Sigorta’dan sermaye artırımı

Ana Sigorta, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 18. Maddesi doğrultusunda, mevcut sermayesini 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye çıkaracağını duyurdu. Şirket, sektördeki konumunu güçlendirecek ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek bu stratejik hamleyle finansal kapasitesini ve operasyonel etkinliğini artırmayı planlıyor. Sermaye artırımı, alınacak yasal onaylar ve Genel Kurul’un onayının ardından hayata geçirilecek.

Pazar payını artırmayı hedefliyor

Haziran sonunda yüzde 217,4 büyüme kaydeden Ana Sigorta, bu sermaye artırımı ile birlikte, inovasyon, sürdürülebilir büyüme ve müşteri memnuniyetine yönelik taahhütlerini daha da güçlendirecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ana Sigorta Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Canan Yılmaz, “Sermaye artırımı, Ana Sigorta'nın sürdürülebilir finansal sağlamlığına ve büyümesine katkı sağlayacak önemli bir adım. Bu hamleyle birlikte, acentelerimize ve müşterilerimize daha geniş çapta hizmet sunma kapasitemizi ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.” dedi.