Anadolu Hayat Emeklilik ile Pazarama arasında iş birliği

Anadolu Hayat Emeklilik, e-ticaret sektörünün hızla büyüyen yenilikçi platformu Pazarama ile gerçekleştirdiği iş birliği ile ürünlerine AHE dijital kanallarının yanı sıra farklı dijital kanallardan da erişilmesini sağlıyor. İş birliği kapsamında hem Pazarama web sayfası hem de mobil uygulamasında “Çocuğum için BES” ürününün yer aldığını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “4 milyon aktif kullanıcıya sahip online alışveriş platformu “Pazarama’nın; web sitesindeki “Ayrıcalıklar” ekranı, mobil uygulamasında ise ana sayfadaki reklam alanı aracılığıyla Çocuğum için BES ürünümüze ulaşan ebeveynler Anadolu Hayat Emeklilik dijital kanalları üzerinden dakikalar içerisinde çocuklarının gelecekleri için bugünden tasarruf yapmaya başlayabiliyor. Müşterilerin hızla değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek, dijital yetkinliklerimizi artırmaya önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı tasarruf ve koruma ürünlerini alternatif dijital platformlar aracılığıyla müşterileriyle buluşturmak, kişilerin hızlı ve pratik şekilde uçtan uca ürün satın alım sürecini kolayca gerçekleştirmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Pazarama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı M. Bülent Kutacun, “Mevcut durumda online alışverişten, otel-uçak rezervasyonuna, araç kiralamadan, market alışverişine kadar birçok farklı hizmeti tüketicilerle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformdan karşılama hedefimiz doğrultusunda tasarruf ihtiyaçları için de bir çözüm olmak istedik. Bu yaklaşımımız kapsamında Anadolu Hayat Emeklilik’in bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerine Pazarama platformu üzerinden ulaşılabilir olmasını çok değerli buluyor, önümüzdeki dönemde bu alandaki çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz” dedi.