Anatolia Pizza 12 yeni şube açacak

AHMET YİĞİT / MERSİN

Mersin’de yaklaşık 35 yıl önce kurulan ve bugün toplam 4 şubesiyle hizmet veren Sabah Grup bünyesindeki Sabah Et Lokantaları, koronavirüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde kullanımı artan online sipariş uygulamalarıyla evlere servis ağını genişleterek marka bilinirliğini artırdı. Sabah Et Lokantaları müşteri memnuniyeti odaklı hizmetiyle bugüne kadar yüzde 30 büyüme kaydederken, firmanın pandemiden önce satın aldığı Anatolia Pizza markası da Mersin ve Adana’daki 12 şubesiyle büyük ilgi gördü. Daha geniş kitlelere ulaşmak için şube sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Sabah Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, “Bu yıl içinde 12 yeni şube açarak, toplam hizmet noktası sayımızı 24’e çıkaracağız. Şubelerimizden 10’unu Adana’da, diğer 2’sini ise Mersinimizin Silifke ilçesi ve buraya bağlı Taşucu Mahallesi’nde hizmete alacağız” dedi.

94 dönümlük alanda kara terminali kuracak

Yeme içme sektörü dışında lojistik, tarım ve konaklama alanlarında da faaliyet gösterdiklerini kaydeden Adnan Gündoğdu, 100’e yakın araçla konteyner taşımacılığı yaptıklarını söyledi. Sektördeki etki alanı ve operasyon sayısında artış için yeni bir kara terminali inşa edeceklerini bildiren Adnan Gündoğdu, “Tırmıl bölgesinde 80 dönümlük arazi satın aldık. Yakın zamanda çıkacak imar planıyla konteynerlerin elleçleneceği kara terminali inşaatına başlayacağız. Tüm bölgeye hizmet verecek tesisimiz hızlı tren projesiyle güçlenecek. Kendi iç işleyişimize yönelik satın aldığımız 14 dönümlük alanda da yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. Limanıyla lojistik üs konumunda olan Mersin, Çukurova Uluslararası Havalimanı’yla hava kargo taşımacılığında önemli bir yere gelecek” diye konuştu.

Kalıntısız ve uzun raf ömürlü kayısı üretimi

Mersin’in Mut ilçesindeki 400 dönümlük arazide 4 yıldır ürettikleri kayısının tamamını ihraç ederek ülkeye döviz girdisi sağladıklarına işaret eden Adnan Gündoğdu, “Üretim alanımızda dolu yağışı haricinde doğal afet riski bulunmuyor. Akdeniz meyve sineği tehlikesi de olmadığından ilaçsız üretim yapıyor, her yıl Mayıs ayının ortasında hasada başlıyoruz. Kalıntısız ürünlerimiz ihraç pazarlarında sıkça tercih ediliyor. Öte yandan, son dönemde yeni kayısı çeşitleri geliştirdik. Bu ve sonraki yıl ürün alacağımız farklı kalitede cinsler ektik. Rengi ve kalibrasyonuyla albenisi yüksek olan bu ürünümüzün 20 güne yakın raf ömrü var” ifadelerini kullandı.