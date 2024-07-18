Anatrica, Aurotrans’ın yüzde 55’ini satın aldı

MERVE YİĞİTCAN-İSTANBUL

Güney Afrika & Türkiye ortaklı uluslararası yatırım ve ticaret grubu Anatrica, lojistik şirketi Aurotrans'ın yüzde 55 hissesini alarak Türkiye’deki stratejik entegre ilk yatırımını yaptı. Anatrica Grup’un ana ortağı ve CEO'su Abubekir Salim, “Türkiye'nin dünyadaki tedarik zinciri akışında her geçen gün daha merkezi bir konuma geldiğini görüyoruz. Hem denizde, hem karada, hem de havada Türkiye'nin lojistikteki stratejik konumunun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, yaptığımız bu yatırım Türkiye'nin lojistik sektöründeki artan rolü ve etkisi ile birlikte daha da anlam kazanacak ve gelecekteki ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkaracak” dedi.

Ortaklık Dünya Kupası’nda başladı

Aynı zamanda DEİK Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı olan Abubekir Salim ile biraraya gelerek Anatrica’yı, son yatırımı ve grubun büyüme stratejilerini konuştuk. Anatrica mineraller, endüstriyel mineraller ve kimyasallar alanında faaliyet gösteren, Güney Afrika ve Türkiye’de eş ana merkezi bulunan bir yatırım ve ticaret grubu… Şirketin Güney Afrikalı ortağı ise ülkenin önemli risk sermayesi yatırım şirketlerinden Vunani Grup… Anatrica’nın kuruluşu ise ilginç bir tesadüfle başlıyor. Salim, Vunani Grup yöneticileriyle ilk kez Güney Afrika’daki 2010 Dünya Kupası’nda bir müsabaka sırasında tanıştıklarını, organizasyon sonrasında yapılan görüşmeler neticesinde de Anatrica’yı kurarak 2010’dan bu yana ortaklıklarının sürdüğünü anlattı. Anatrica’nın mineraller ve kimyasallar alanında ‘madenden müşteriye’ kadar tüm değer zincirinde yer aldığını, faaliyetlerinin EMEA bölgesinde yoğunlaştığını, dikey büyüme hedefleri doğrultusunda değer zincirinin her unsurunda stratejik entegre yatırım alanlarını değerlendirmeye başladıklarını ifade etti.

Lojistikte Türkiye doğru adres

Bu noktada ilk stratejik yatırım alanı olarak lojistiği öncelediklerini kaydeden Salim, Güney Afrikalı ortaklarıyla yaptıkları araştırmalar sonucu bu yatırım için de en etkili bölgenin Türkiye olduğuna karar verdiklerini söyledi. Salim, “Türkiye'nin dünyadaki tedarik zinciri akışında her geçen gün daha merkezi bir konuma geldiğini görüyoruz. Hem denizde, hem karada, hem de havada Türkiye'nin lojistikteki stratejik konumunun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, yaptığımız bu yatırım Türkiye'nin lojistik sektöründeki artan rolü ve etkisi ile birlikte daha da anlam kazanacak ve gelecekteki ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkaracak” diye konuştu.

Havayolu taşımacılığında büyümeye odaklandık

Bu noktada yaptıkları görüşmeler sonrası Aurotrans’ın yüzde 55 hissesini satın alarak ana hissedar olduklarını, stratejik ortak olarak şirketin büyüme hedeflerine ‘omuz vereceklerini’ vurguladı. Aurotrans’ın yüzde 25 seviyelerinde olan yurtdışı gelirlerini kısa vadede yüzde 50*75 bandına çıkarılmasının hedeflendiğine işaret eden Salim, “Şirketi daha da globalleştireceğiz. Yurtdışı gelirlerinin artırmanın yanı sıra yeni depolar ve hatlar eklenmesi de projeler arasında. Aurotrans’ın öncelikle kendi alanı olan havayolu taşımacılığında büyümesine odaklanıyoruz. Bazı ülkelerde depo satın alımları yapılarak kapıdan kapıya taşıma da yapılacak. Hem gayret hem de yatırım ile büyüyecek yapıya biz de finansman ve stratejik olarak destek vereceğiz” dedi.

2 yeni anlaşma için önemli mesafe kat ettik

Türkiye’de farklı lojistik yatırımları üzerine de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Salim, “Bu yatırımı biz bir giriş olarak düşünüyoruz. Bu yapıyı da farklı konsolidelerle büyütmek istiyoruz. Kendi değer zincirimiz doğrultusunda farklı alanlarda da yatırım radarımızda. 2 anlaşma üzerinde belli bir mesafe kat ettik. Hedefimiz Türkiye’de 5 yılda 4 ana alanda daha yatırım yapmak. Güney Afrikalı ortağımız Vunani Grup finans alanında ülkede çok güçlü. Yatırım alanlarımızdan biri de Güney Afrika’da borsaya kote olan ortağımız Vunani’nin ana faaliyeti olan finans alanında olabilir” ifadelerini kullandı.