Stellantis'ten elektrikli uçağın geliştiricisine 55 milyon dolarlık ek yatırım

Stellantis, alternatif mobilite çözümleri konusunda çalışmalarına devam ediyor. Stellantis, Archer Aviation Inc'in geçen ayki test uçuşu başarısının ardından, stratejik finansman anlaşması kapsamında Archer'a 55 milyon dolarlık ek yatırım yaptığını açıkladı.

Şirketlerin stratejik finansman anlaşması kapsamında gerçekleşen Stellantis’in yeni yatırımı, bu yılın başlarında tamamladığı 39 milyon dolarlık Archer hissesinin halka açık piyasa satın alımına ve 2023'te Archer'a yaptığı 110 milyon dolarlık yatırıma dayanıyor.

Son yatırım, Stellantis’in bu mart ayında daha önce duyurulan Archer hisselerinin 8,3 milyonluk halka açık kısmının satın alımına dayanıyor. 2023'te Stellantis, şirketlerin stratejik finansman anlaşması kapsamında halka açık piyasa hisse senedi alımları ve yatırımlarının bir kombinasyonuyla Archer'a 110 milyon dolar yatırım yaptı.

Archer, ABD'deki yüksek hacimli üretim tesisinin inşaatıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yılda 650 uçağa kadar üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan inşaatın ilk aşaması, yaklaşık 100 dönümlük bir alandaki 350 bin metrekarelik bir tesisten oluşuyor. Archer'ın bu tesisle ilgili hedefi, fason üretici olarak Stellantis'in uzmanlığından yararlanarak planlanan ticari artışını destekleyebilecek bir fabrika kurmak.

Hedef, şehir içi mobiliteyi dönüştürmek

Stellantis, farklı işbirliği girişimleriyle 2020'den bu yana Archer'ın stratejik ortağı ve 2021'den bu yana yatırımcısı konumunda. Archer, bu süre boyunca eVTOL uçağını tasarlamak, geliştirmek ve ticarileştirmek için Stellantis'in köklü üretim, tedarik zinciri ve tasarım uzmanlığından yararlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Stellantis CEO’ssu Carlos Tavares, hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü görmenin heyecan verici olduğunu belirtti.

Tavares, "Stellantis ve Archer'ın mühendislik ile üretim ekiplerinin yenilikçi yaklaşımlarını, uzmanlıklarını ve yoğun emeklerini tebrik ediyorum. Archer'a yapılan bu ek yatırımla, günümüzdeki mobilite özgürlüğü yolların ötesine uzanan bir geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Archer CEO'su Adam Goldstein de Archer'ın iş hedeflerini hızlandırmak için gereken üretim uzmanlığı ve sermayeyi sağlama öngörüsü, Stellantis CEO'su Carlos Tavares’in stratejik vizyonu ve kararlı desteği, Stellantis'in Archer'a olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu katardı.

Goldstein, "Birlikte, kentsel mobiliteyi yeniden tanımlamak, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlara yaşadıkları bölgelerdeki insanlara, yerlere ve etkinliklere daha verimli erişim sağlayarak yeni fırsatların kapısını açıyoruz." görüşünü paylaştı.