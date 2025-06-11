Anot Group, 5 sektörde inovatif üretimle katma değeri artırıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 5 ayrı sektörde faaliyet gösteren Anot Group, 32 bin metrekarelik yüksek teknolojili üretim tesisinde birçok sektöre yönelik katma değerli üretim altyapısıyla hizmet veriyor. Grup bünyesindeki beş ayrı şirketten biri olan Anot Endüstri ile elektrik, endüstriyel otomasyon, mekatronik ve robotik alanında hizmet veren firma, bir diğer lokomotif şirketi Anot Makina ile dünyanın önde gelen markaları için ocak ve fırın düğmelerinin yanı sıra OEM olarak davlumbaz üretimi de gerçekleştiriyor.

40 yılı aşan sanayi tecrübelerini nihai tüketiciye ulaştıran ürünlerle taçlandırdıklarını belirten Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gönenli, yeni markaları “Antiq” ile outdoor mutfak sistemleri üretimine de adım attıklarının altını çizdi. Gönenli, “Bugüne kadar yalnızca endüstriyel üretim tarafındaydık, ilk kez son kullanıcıya ulaşan bir marka yarattık. Barbekü ile yola çıktık ama ürün gamını genişleterek outdoor mutfak konsepti geliştirdik. Ana ürünümüz barbekü olmakla birlikte farklı elektrikli ürünler ve aksesuarlar üzerinde de çalışıyoruz. Bu bizim için stratejik bir dönüm noktası” dedi.

Katar’daki yapılanmasıyla global pazara açılacak

Tam entegre üretim tesislerde geliştirilen Antiq markasının hem e-ticaret hem bayilik sistemiyle pazara gireceğini vurgulayan Gönenli, “Kendi e-ticaret sitemiz üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda pazaryerlerinde de yer alacağız. İlk etapta Türkiye’de başlayacak satışlarımızı daha sonra yurt dışına taşıyacağız. Katar’da halihazırda bir yapılanmamız vardı. Şimdi Antiq markasıyla Katar pazarında da yerimizi alıyoruz. Tüm sertifikasyonlarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Anot Group çatısını altında üretilen ve farklı sektörlere üretilen ürün gruplarının yanı sıra geliştirdikleri robotik projelerle birlikte ihracat oranlarının yüzde 35’e ulaştığını söyleyen Eray Gönenli, başta Almanya, İspanya ve ABD olmak üzere toplamda 18 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı. Küresel rekabetin artmasıyla birlikte Avrupa pazarında Çin kaynaklı fiyat baskısının Türk üreticiler için zorlayıcı olduğunu belirten Gönenli, “Ne yazık ki maliyet artışları nedeniyle Avrupa’da birçok ülkeden daha pahalı konumdayız. Beyaz eşya tarafında talep daralması da başladı. Bu nedenle farklı sektörlerde ihracata yöneldik. Örneğin Almanya’da global bir mobilya markasına ürün tedarik etmeye başladık” açıklamasında bulundu. Meksika pazarında yeni fırsatların doğduğunu aktaran Gönenli, “Geçtiğimiz yıl BEYSAD ve İhracatçılar Birliği ile gerçekleştirdiğimiz Meksika ziyaretinde, Çin’den ithalatın azalmasıyla Türk ürünlerine ilgi arttığını gördük. ABD-Meksika-Kanada hattındaki tarifeler savaşının bizim lehimize dönebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik yatırımları ön planda

Sürdürülebilir üretim politikalarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Eray Gönenli, geçtiğimiz yıl devreye aldığı güneş enerjisi santraliyle elektrik ihtiyacının tamamını karşıladıklarına dikkat çekti. Gönenli, sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca yağmur suyu toplama sistemimiz sayesinde su tüketimini optimize ediyoruz. Tesisimizde aydınlatma, ısıtma ve soğutma otomasyon sistemleriyle enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Bu yatırımlar hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük katkı sağlıyor”

Antiq'de hedef ABD pazarı

Bu yıl hem geleneksel hem de yeni pazarlarda önemli fuarlarda boy göstereceklerini açıklayan Eray Gönenli, önceki yıllarda olduğu gibi ürün gruplarını tanıtacakları IFA ve ZUCHEX fuarlarında yer alacakları bilgisini paylaştı. Ayrıca İtalya’da düzenlenen ve endüstriyel mutfak alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan HOST fuarına da ilk kez katılmaya hazırlandıklarını kaydeden Gönenli, son yıllarda endüstriyel mutfak ekipmanları ve aksesuarlarına yoğunlaştıklarını belirterek, bu alandaki ihracat faaliyetlerine de ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Gönenli, “Global firmalarla aynı sahnede yer alarak kendimize yeni bir pazar yaratmak istiyoruz” diye konuştu.