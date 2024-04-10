Apple ile Shutterstock arasında iş birliği

Anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Apple, Meta, Google ve Amazon ile birlikte geçtiğimiz aylarda Shutterstock ile lisans anlaşmaları imzaladı. Bu sayede Shutterstock'un kütüphanesindeki yüz milyonlarca fotoğraf, resim, video ve müzik dosyasına erişebilecekler.

Donanımhaber'de aktarılana göre, Apple'ın anlaşmasının kesin şartları açıklanmamış olsa da Shutterstock CFO'su Jarrod Yahes, teknoloji şirketleriyle yapılan ilk anlaşmaların her birinin 25-50 milyon dolar arasında değiştiğini ve çoğunun daha sonra genişletildiğini doğruladı.

Apple'ın Shutterstock ile yaptığı anlaşma, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde verilerin kritik rolünü vurguluyor. Geniş ve çeşitli veri tabanlarına erişim, en gelişmiş yapay zeka modellerini oluşturmak için rekabet eden teknoloji şirketleri açısından kilit önem taşıyor.