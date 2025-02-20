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Apple ürünlerine gümrük vergisi zammı gelebilir

Bank of America, Apple'ın gümrük vergileri nedeniyle ürünlerine zam yapabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Apple ürünlerine gümrük vergisi zammı gelebilir
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ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, gümrük vergileri nedeniyle Apple’ın iPhone ve diğer ürünlerinde fiyat artışına gidebileceğini açıkladı.

En az yüzde 10'luk gümrük vergisi

Bankanın analizine göre, Apple’ın ürünleri en az yüzde 10’luk bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak.

NTV'nin haberine göre; bu oran yalnızca Çin’den ithal edilen ürünler için geçerli olsa da Hindistan gibi diğer ülkelerle de karşılıklı gümrük vergisi tehdidinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'de satılan milyonlarca cihazın bu vergilerden etkileneceği belirtilerek, “Apple, fiyatları artırmasa bile kârlılığı olumsuz etkilenecek” denildi.

Banka, gümrük vergileri nedeniyle Apple'ın iPhone talebini Çin’den karşılamak zorunda kalacağını da vurguladı.

Apple, tedarik zincirini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak iPhone üretimini Hindistan’a da taşımıştı.

Karşılıklı ticaret tarifelerinin nisan ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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