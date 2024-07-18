Apple'dan yapay zekada yeni ortaklık

Apple, yeni ortaklıklarla yapay zeka alanında gelişimini sürdürüyor. ABD'li teknoloji devi, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka özellikleri kapsamında ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile ortaklığını duyurarak "Apple Intelligence"ı tanıtmıştı.

Şirket kendi yapay zeka platformunu tanıtmanın yanı sıra, ChatGPT'yi iPhone'lara getirmek için OpenAI ile bir entegrasyon kurduğunu da duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre, bu sonbaharda Apple Intelligence'ın piyasaya sürülmeden önce Apple'ın bir yapay zeka ortaklığı daha yapacağı öne sürüldü.

Apple, ChatGPT'nin ardından Google'ın yapay zekası Gemini'ı da cihazlarına entegre etmeye hazırlanıyor. Bu gerçekleşirse, Apple kullanıcıları cihazlarında Apple Intelligence, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google Gemini'ı kullanabilecekler. Ayrıca haberde Apple'ın kendi yapay zekasını bir gelir akışına dönüştürmek istediği ve yapay zeka hizmeti için ücretli özellikler sunabileceği de kaydedildi.