Araf Yapı, yenilikçi projelerle Eskişehir’e değer katıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2015 yılında Aydemir ailesi tarafından kurulan Araf Yapı, gerçekleştirdiği yüksek kaliteli projelerle öne çıkmaya devam ediyor. Şirket, hem konut hem de ticari yapılarda modern mimari ve estetik değerleri bir araya getirerek, Eskişehir’in gelişen inşaat sektörüne katma değer sağlıyor. Araf Yapı Kurucularından Abdülselam Aydemir, kuruluş aşamasında birçok zorlukla karşılaştıklarını ancak her geçen gün kendilerini yenileyerek zorlukların üstesinden geldiklerini ifade etti. Aydemir, “Bugün profesyonel bir ekiple, Eskişehir’in en iddialı inşaat firmaları arasında yerimizi aldık” dedi.

Eskişehir’de büyük çaplı projelere imza atarak dikkat çektiklerini aktaran Aydemir, “Şirketimizin öncü projeleri arasında yer alan İstiklal Palazzo, Kırım Garden Palace, Gladyatör Rezidans ve konsept proje olarak adlandırılan Gültepe Çağın Evler, şehirde mimari bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Sektördeki farklılık ve estetiğe önem vererek, Eskişehir’de kalıcı iz bırakacak projeler yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Teknolojinin gücüyle güvenli yapılar inşa ediyor

Projelerinde gelişen inşaat teknolojilerini kullanarak güvenliği en üst düzeye taşımayı amaçladıklarının altını çizen Araf Yapı Kurucularından Ferhat Aydemir ise, “Güvenli yapı inşasında teknolojiye yatırım yaparak, daha dayanıklı ve güvenli yapılar sunmayı hedefliyoruz. Eskişehir’de yeni imara açılan bölgeler sektöre yeni fırsatlar sunuyor. Araf Yapı olarak şehrimize hem konut hem de iş yerleri anlamında katkı sunacak nitelikli projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

İnşaat sektöründe karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin kalifiye iş gücü eksikliği olduğuna dikkat çeken Aydemir, bu durumun yalnızca Eskişehir değil, tüm Türkiye için büyük bir sorun olduğunu belirtti. Ferhat Aydemir, “Genç neslin mesleki yeterlilik gerektiren alanlara ilgisi azaldı; böyle devam ederse 10 yıl sonra sektörde çalışacak kalifiye eleman bulunamayabilir. Bu sorunu aşmak için mesleki eğitim kurumlarının gençleri inşaat sektörüne yönlendirmesi önemli” ifadelerini kullandı.

“Eski yapılar deprem yönetmeliğine uymuyor, dönüşüm şart”

Kentsel dönüşüm projelerine özel bir önem verdiklerini belirten Abdülselam Aydemir, eski yapıların özellikle Eskişehir gibi deprem riski taşıyan bir şehirde büyük tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Eski yapıların çoğunluğunun güncel deprem yönetmeliğine uymadığını söyleyen Aydemir, bu yapılar için kentsel dönüşüm projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Aydemir, bu süreçte karşılaşılan zorluklara da değinerek, “Riskli yapılarda oturanların çoğu, tehlikenin farkında olmasına rağmen dönüşüme sıcak bakmıyor. Bu durum, kentsel dönüşüm sürecini yavaşlatıyor. Bu nedenle, bina sakinleriyle birlikte çalışarak arsa paylarını eşit şekilde dağıtıp süreci hızlandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.