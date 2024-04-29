Aramco, Çinli Rongsheng ile ortak girişim oluşturmayı değerlendiriyor

Suudi petrol devi Aramco, Çinli ortağı Rongsheng Petrochemicals ile Saudi Aramco Jubail Rafineri Şirketi'nde (SASREF) bir ortak girişim oluşturmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Açıklamada Aramco, “Anlaşma, Aramco'nun Rongsheng iştiraki Ningbo Zhongjin'in (ZJPC) yüzde 50 hissesini potansiyel olarak satın almasına ek olarak SASREF'te sıvıdan kimyasala genişleme projesinin geliştirilmesine de zemin hazırlıyor.” ifadelerine yer verdi.

Aramco kısa bir süre önce Rongsheng'in SASREF'in yüzde 50 hissesini satın almasını öngören bir işbirliği çerçeve anlaşması imzaladı.

Aramco, Hollanda merkezli iştiraki Aramco Overseas Company BV aracılığıyla Temmuz 2023'te Rongsheng'in yüzde 10 hissesini satın almıştı.

Rongsheng ise bir aromatik üretim kompleksi işleten ve saflaştırılmış tereftalik asit üreten bir ortak girişimde payı bulunan ZJPC'nin yüzde 100 hissesine sahip.