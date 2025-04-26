Arçelik ilk çeyrekte zarar açıkladı

Arçelik, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Açıklanan verilere göre şirket, 1 Ocak - 31 Mart 2025 döneminde 1 milyar 640 milyon TL net zarar açıkladı. Açıklanan sonuç, piyasa beklentilerinin üzerinde bir zararı işaret etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2 milyar 425 milyon TL net kår elde eden Arçelik, yılın tamamını ise 1 milyar 689 milyon 82 bin TL net kârla kapatmıştı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde zarara geçmesi, analist beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Rasyonet'in hazırladığı konsensüs anketine göre, 13 aracı kurumun ortalama zarar beklentisi 885 milyon TL düzeyindeydi. En yüksek zarar beklentisi 1 milyar 530 milyon TL iken, en iyimser tahmin 341 milyon TL kâr yönündeydi. Arçelik'in açıkladığı 1 milyar 640 milyon TL'lik zarar, medyan ve ortalama beklentilerin de üzerine çıktı.

Arçelik'in 2025 yılının ilk çeyreğinde satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 109 milyar 117 milyon 642 bin TL olarak kaydedildi. Geçen yılım ilk çeyreğinde bu rakam 99 milyar 801 milyon 65 bin TL seviyesindeydi. Ancak artan satış gelirlerine rağmen, kârlılık oranlarında yaşanan düşüş dikkat çekti.

Brüt kâr marjı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 28,7 seviyesine geriledi. FAVÖK marjı yüzde 7,9'dan yüzde 5,2'ye, faaliyet kâr marjı ise yüzde 4,4'ten yüzde 0,9'a düştü. Net kâr/zarar marjı ise geçen yılın aynı döneminde pozitif yüzde 2,6 seviyesindeyken, bu yıl yüzde -1,8 olarak kaydedildi.

Şirketin bilanço kalemlerinde de bazı hafif bozulmalar görüldü. 31 Mart 2025 itibarıyla cari oran 1,01 seviyesinde açıklanırken, bu oran 31 Aralık 2024 tarihinde 1,04 seviyesindeydi. Kaldıraç oranı aynı dönemde 0,81'den 0,82'ye yükselirken, kısa vadeli finansal borçların toplam finansal borçlara oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıktı. Net finansal borcun özkaynaklara oranı da artış göstererek 1,16'dan 1,45'e yükseldi. Bu göstergeler, şirketin finansal yapısında kısa vadeli borçluluğun arttığını ve özkaynaklara göre net borçluluğun daha da yükseldiğini ortaya koydu.

Piyasa beklentileri açısından bakıldığında ise analistlerin ortalama net satış tahmini 111,9 milyar TL seviyesindeydi. Şirketin açıkladığı 109,1 milyar TL'lik satış geliri bu beklentinin bir miktar altında kaldı. Öte yandan, ortalama FAVÖK beklentisi 5,7 milyar TL olarak belirlenmişti.