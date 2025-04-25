S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye kararını açıkladı. Kurum, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu 'BB-' seviyesinde tutarken not görünümünü de "durağan" olarak teyit etti.

Notun, son dönemde döviz kuru oynaklığındaki artışa ve döviz rezervlerindeki azalmaya rağmen, Türkiye'deki yetkililerin yüksek enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltma politikalarını sürdürdükleri yönündeki görüşümüzü yansıttığı belirtildi.

Notta "Durağan görünüm, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerginlikler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilişkili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşümüzü yansıtmaktadır." dendi.

Mart ayında muhalefet liderlerinin tutuklanmasına karşı yapılan son protestoların, yatırımcı ve hanehalkı güveninin yanı sıra döviz istikrarı ve büyüme açısından uzun vadeli bir engel teşkil edebileceği ifade edildi.

Reel efektif döviz kurunun son dönemdeki değer kazancının ihracat faaliyetini etkileyebileceği belirtilerek "Bu nedenle, yatırım harcamalarının düşmesi ve işsizliğin artması beklendiğinden, yüzde 2,7'lik GSYİH büyüme tahminimiz risklere tabi" değerlendirmesi yapıldı. Kurumun 2026 yılı için büyüme öngörüsü ise yüzde 2,9.

Türkiye'nin mali istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların, özellikle de anti-enflasyonist politikaların tersine dönmesi ve net döviz rezervlerindeki azalmanın yoğunlaşması halinde notun düşürülebileceği ifade edildi.

Enflasyon oranının tek haneli rakamlara yakınsaması, Türk lirasına ve daha genel olarak yurt içi sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükselebileceği belirtildi.

Geçen sene 2 kez artırmıştı

S&P, geçen yıl Türkiye'nin kredi notunu Mayıs ve Kasım'daki iki toplantısında da artırmıştı.

Kasım'daki değerlendirmede, TCMB’nin sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasını sağladığı belirtilmişti.

Diğer derecelendirme kuruluşu Moody's, Ocak ayı toplantısını pas geçerek Türkiye'nin kredi notunda güncelleme yapmamıştı. Moody's son olarak 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak 'B3'ten 'B1'e yükseltmiş, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korumuştu.