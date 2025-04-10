Arkas Line, yeni yatırımla Batı Afrika Servisi’ni güçlendiriyor

Konteyner taşımacılığında güçlü ağı ve müşteri odaklı çözümleriyle öne çıkan Arkas Line, 2012 yılında başladığı Afrika’daki operasyonlarını genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Yakın zamanda Hindistan’a uzanan “India Med Service” ile küresel ağını genişleten Arkas Line, Batı Afrika Servisi’nde (West Africa Service) tamamıyla kendi gemileriyle hizmet vermeye devam edecek.

Yeni yapılanma çerçevesinde, Batı Afrika hattında 1600 TEU kapasiteli Mario A, Cristina A, Jean Pierre A ve Diane A olmak üzere toplamda dört gemi yer alacak.

Arkas Line, Batı Afrika’daki uzun yıllara dayanan operasyonel bilgi birikimi, yüksek hizmet kalitesi ve güçlü deneyimiyle, yeni servis yapısını devreye alarak daha rekabetçi ve verimli deniz taşımacılığı hizmeti sunmayı hedefliyor. Düzenli haftalık seferlerle işletilecek Batı Afrika Servisi, müşterilere daha kısa transit süreleri ve esnek çözümler sağlayacak.

Batı Afrika Servisi’nin “Tangier – Casablanca – Dakar – Lagos (Tincan / Apapa) – Tema – Abidjan – Nouakchott – Tangier” şeklinde güncellenen yeni rotası, Arkas Line’ın sürdürülebilir büyüme stratejisini de destekleyecek.