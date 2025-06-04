Artes Hidrolik, uzmanlığıyla savunma sanayiinde yerlileşmeye katkı sunuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2014 yılında kurulan Artes Hidrolik, hidrolik ve pnömatik sistemler alanında kazandığı deneyimi savunma sanayiine aktararak büyümesini sürdürüyor. Özellikle yerli ve milli projelerde akışkanlar alanındaki mühendislik danışmanlığı ve sistem üretimiyle sektördeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını belirten Artes Hidrolik Kurucu Ortağı Yücel Yalçın, “Son 5 yıldır savunma sanayi sektörüne yöneldik. Şu anda yerli ve milli projelerde proje tedarikçisi olarak hizmet veriyoruz. Hem danışmanlık sağlıyor hem de talep edilen projeleri tasarlayıp üretiyoruz. JP-8 uçak yakıtı ve jet oil sistemleri gibi özel alanlarda tecrübemizi konuşturuyoruz” diyen Yalçın, bu alanın birçok firma için teknik zorluklar nedeniyle girilmesi zor bir pazar olduğunu ancak kendilerinin bu alanda öncülük ettiklerini vurguladı.

Savunma projelerinde mühendislik güçlerini ön plana çıkardıklarını aktaran Yalçın, “Bu alanda çalışmak kolay değil. JP-8 gibi özel yakıtların debilendirme ve basınçlandırma sistemleri çok fazla uzmanlık gerektiriyor. Biz bu alanda fark yaratan bir firmayız. Tecrübemizi değerlendirerek savunma sanayiinde daha fazla yer almak istiyoruz” diye konuştu. Artes Hidrolik’in savunma sanayiindeki uzmanlığının yalnızca projelerin uygulama boyutuyla sınırlı olmadığını kaydeden Yalçın, jet motorlarının yerlileştirilme sürecinde kullanılan tüm akışkanların şartlandırılması konusunda da katkı sunduklarını ifade etti.

Şirketin büyüme stratejileri arasında ithalat ayağının da önemli yer tuttuğunu dile getiren Yücel Yalçın, farklı ortaklıklar kapsamında kurdukları Artes NG şirketinin çatısı altında Çin’den ithalat gerçekleştirdiklerini söyledi. Çin’de bulunan ofisleri aracılığıyla doğrudan üreticiyle çalışarak fiyat ve kalite kontrolünde avantaj sağladıklarını vurgulayan Yücel Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: “Çin’den ithalat yaparken aracı firmalarla çalışmak kaliteyi düşürebiliyor. Bizim Çin’de bir ofisimiz ve personelimiz var. Böylece ürünü doğrudan üreticiden alıp, aynı kalitede Türkiye’ye sevk edebiliyoruz. Şu an boru ve mil gibi hidrolik ürünleri ithal ediyoruz, ama ürün portföyümüzü genişletmek istiyoruz.” Kısa süre önce Konya Bölgesi’nde Estek adıyla farklı bir şirket daha kurduklarını sözlerine ekleyen Yalçın, Çin’den ithal ettikleri ürünleri bu şirket aracılığıyla satacaklarını söyledi.

Rekabet ortamı zayıf, uzmanlık alanı güçlü

Eskişehir bölgesinde faaliyet gösteren rakip firmaların savunma sanayiinde yer almadığını belirten Yücel Yalçın, “Bölgedeki hidrolik firmaları savunma sanayisine mesafeli duruyor. Biz ise bu boşluğu değerlendiriyoruz. Hidrolik sektörüne baktığınızda mevcut kriz ortamı nedeniyle işletmeler beklemeye geçti. Gereksiz harcamalardan kaçınıp mevcut istihdam kadroları korunmaya çalışılıyor” dedi.

Üretime başlama hedefini gündeme aldı

Sadece mevcut projelerle yetinmeyip üretim tarafında da ilerlemeyi planladıklarını açıklayan Yalçın, “İleride tezgah alıp üretim tarafına geçmeyi düşünüyoruz. Şu an proje bazlı ilerliyoruz, ancak üretim ve proje desteğini birlikte yürütebileceğimiz bir yapıya geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl ekonomik koşulların durgun seyrettiğini belirten Yalçın, “Geçen yıl kriz ortamı nedeniyle pazar sakindi, yine de yüzde 10’luk bir büyüme sağladık. Bu yılın ilk çeyreğinde aldığımız büyük projeler kapsamında savunma sanayi kaynaklı büyüme oranımızın yüksek olmasını bekliyoruz. Sadece hidrolik sektörüyle kalsaydık, bu büyümeyi yakalayamazdık” sözleriyle sektörel çeşitliliğin önemine dikkat çekti.