Aryap İnşaat, çevre dostu projelerle büyümeyi planlıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Kurulduğu günden bu yana güvenilir ve modern projelere imza atan Aryap İnşaat, Eskişehir ve Bursa'daki kentsel dönüşüm projeleriyle öne çıkıyor. Şirket, enerji verimliliği ve akıllı bina sistemleriyle donatılmış yapılar geliştirerek gelecek nesillere daha yaşanabilir alanlar sunmayı amaçlıyor. Aryap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bülbül, şirketin geleceğe dönük vizyonu doğrultusunda kentsel dönüşüm projelerine öncelik verdiklerini belirtti. Bülbül, "Bilecik Bozüyük’te tamamladığımız 3 bin konutluk proje ve Eskişehir'deki Batıkent bölgesindeki yapılar, bizim bu alandaki gücümüzü gösteriyor. Bursa’da ise şehrin modern dönüşümünü destekleyen projeler geliştiriyoruz" dedi.

Mevcut projelerini şehirlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilerek, sürdürülebilir mimari anlayışla hayata geçirdiklerine vurgu yapan Bülbül, "Kalite ve güven anlayışıyla sektörde fark yaratmayı sürdürüyoruz. Hedefimiz, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren projelere imza atmak" diye konuştu.

“Sürdürülebilir ve akıllı yapı teknolojileriyle fark yaratıyoruz”

Aryap İnşaat’ın projelerinde akıllı bina teknolojilerine ve enerji verimliliğine odaklandıklarını vurgulayan Ahmet Bülbül, "Yenilikçi bina malzemeleri ve yeşil bina standartları ile sektörde öne çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji tasarrufu sağlayan yapılar geliştirerek çevre dostu bir yaklaşım benimsiyoruz" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm projelerinde en önemli unsurlardan birinin zaman ve maliyet avantajı olduğuna dikkat çeken Bülbül, "Bürokratik engeller ve arsa sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıklar, sürecin en büyük zorluklarından biri. Ancak halkı bilinçlendirme ve uzun vadeli kazançları anlatma konusunda çalışmalar yaparak bu sorunların önüne geçebiliriz" dedi. Eskişehir’de ruhsat ve imar izinlerinin uzun sürmesi nedeniyle projelerin geciktiğini belirten Bülbül, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm sürecine destek vermesi gerektiğini söyledi. Ahmet Bülbül, "Bu engeller aşıldığı takdirde şehir, daha modern ve planlı bir yapılanmaya kavuşacaktır" dedi.

“Sektördeki etkinliğimizi güçlendireceğiz”

İnşaat sektöründe en büyük sorunlardan birinin hammadde tedariki ve kalifiye iş gücü eksikliği olduğuna dikkat çeken Ahmet Bülbül, yerli üretimin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Dış pazarlara bağımlılığı azaltmak için yerli malzeme kullanımını artırmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Bülbül, “Aynı zamanda sektördeki iş gücü açığını gidermek için mesleki eğitim programlarına destek veriyoruz. Aryap İnşaat olarak hem yerel hem de ulusal düzeyde inşaat ve kentsel dönüşüm projelerinde öncü bir rol oynamaya devam etmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve modern yapı projeleriyle şehirlerin çehresini değiştirerek ve geleceğe yatırım yaparak sektördeki etkinliğimiz güçlendirmeye devam edecek” diye konuştu.