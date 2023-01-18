Arzum, Çin’de şirket kurdu

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, yurt dışı faaliyetleri kapsamında Çin’in Şangay kentinde Arzum Shangai Limited ismiyle şirket kurdu.

Konuya ilişkin Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimiz 30 Kasım 2022 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile, Şirketin Türkiye'de başarıyla yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Çin Halk Cumhuriyeti'nde doğrudan veya dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarına başlandığını, kurulacak Şirketin konumu, konumu itibarıyla yerel ticari kurallar ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajlarının değerlendirildiğini detaylı olarak paylaşmıştı.

Kurulması planlanan Şirket için çalışmalar sonlanmış olup, ilgili Şirket, Arzum Shangai Limited ismi ile Şangay'da fiilen kurulmuştur. Şirketimizin (Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.) %100 bağlı ortaklığı olan Arzum Asya Pasifik'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve dolayısıyla Şirketimizin dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Arzum Shangai Limited'in sermayesi ise 100.000 USD'dir.”