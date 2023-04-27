Assan Panel, global marka yolunda ilerliyor

Endüstriyel yapılar için geliştirdiği ürün ve çözümleri dünyanın 85 ülkesine ulaştıran Assan Panel, uluslararası projelerde yer alırken, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 1990 yılında Tuzla İstanbul’da bulunan yılda 4 milyon metrekare kapasiteli ilk fabrikalarıyla üretime başladıklarını söyleyen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, yıllar içinde kapasitelerini geliştirerek farklı şehir ve ülkelerde yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

İhracat ve istihdamdaki sürekliliği sağlamayı başardıkları 2022 yılında Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Akar, “Ülkemizde geliştirdiğimiz ürün ve çözümleri dünyanın 85 ülkesine ulaştırıp uluslararası projelerde yer alırken, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, satış hacmimizi de istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Yeni ürünleri pazara sundu

Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan Azerbaycan tesislerinde Avrupa pazarında yoğun ilgi gören sera polikarbon ürünlerinin üretimine başladıklarını söyleyen Akar, “Geçtiğimiz aylarda da İskenderun Organize Sanayi bölgesindeki üretim tesisinde güneş enerji sistemleri projelerinde enerji verimliliği sağlayan hem kepli hem de kepsiz olarak uygulanabilen S5 Solar Panel ürününü üretmeye başladık.” diye konuştu.

Fuarlardan yeni işbirliğiyle döndü

Yıl boyunca Almanya, İsveç, Azerbaycan, Kazakistan, Fas, Mısır ve Suudi Arabistan’da fuarlara katılarak şirketleri ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini aktaran Akar, “Fuarlardan yeni iş birlikleri ile ülkemize geri döndük” dedi. Sürdürülebilirlik vizyonları ışığında aldıkları sertifikalarla ise hem kurumsal yapılarını güçlendirdiklerini hem de başarılarını taçlandırdıklarını ifade eden Akar, “Balıkesir, Tuzla ve İskenderun tesislerimizle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık.” dedi.

Dijitalleşme yolculuklarında da çok önemli bir adım olan SAP sistemine geçişlerini tamamladıklarını belirten Akar, “Böylelikle finanstan müşteri deneyimine, insan kaynakları yönetiminden dijital tedarik zincirine, ağ ve harcama yönetiminden deneyim yönetimine kadar pek çok farklı bileşen birbirine entegre oldu.” diye konuştu.

İhracat pazarları hakkında da bilgi veren Akar, “İhracat pazarlarımız arasında Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 85 ülke yer alıyor. Assan Panel olarak iç pazardaki daralmaya rağmen ihracat hacmimizdeki artışla büyüme gösterdiğimizi söyleyebilirim.” açıklamasını yaptı.

İnşaat sektörü hareketlenecek

Sektörle ilgili de değerlendirme yapan İhsan Tolga Akar, 2022’de yaşanan olumsuz gelişmelere karşın, sandviç panel sektörünün Türkiye’nin ihracat gelirlerine önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğini belirtti. Ekonomideki büyümenin sürekliliğinin sağlaması ile kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasıyla önümüzdeki yılların inşaat sektörü için hareketli geçeceğini söyleyen Akar, bölgede bulunan ülkeler ve mevcut ihracat pazarlarında yaşanan ekonomik ve siyasal sorunların Türk yapı sektörünü yeni pazarlar bulmaya teşvik edeceğini de dile getirdi. Akar, şöyle devam etti: “Ülkemizde 2023 yılı ihracat hedefi olarak belirlenen 500 milyar doların 5'te 1'ini karşılamayı hedefleyen sektörümüz 100 milyar dolar ihracat yapmayı, dünyadaki yapı malzemeleri sektöründe ilk 3 ülkeden biri olmayı amaçlıyor.”

İhracatta yüzde 13,2’lik pay

Yapı malzemeleri sektörünün aynı zamanda Türkiye’ye istihdam sağlayan ve ekonomiye büyük ölçekte katkısı olan bir sektör konumunda olduğunu da belirten Akar, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD’ın paylaştığı 2022 verilerine göre yapı malzemelerinin pazar payının 105,1 milyar dolarlık büyüklüğüne ulaştığını söyledi. Yurt içi pazar büyüklüğünün de 71,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini de anlatan Akar, sektörün 33,7 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 13,2’lik paya sahip olduğuna dikkat çekti.

Üç tesisle deprem bölgesi için çalışıyor

Depremin ardından yapımına başlanan konteynerlarda çatı-cephe ve iç bölmelerde ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlayan sandviç paneller kullanıldığını belirten İhsan Tolga Akar, “Hızlı uygulamaya olanak sağlayan sandviç paneller diğer ürün gruplarının yanında önceliklendiriliyor. Assan Panel olarak, bu dönemde deprem bölgesine destek olmak amacıyla üç tesisimizde ile tam kapasite üretim yapıyoruz.” bilgisini verdi.